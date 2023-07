Miriam Díaz-Aroca dando vida a la madre de Lorca, y un Cervantes nunca antes estrenado, cierran el XXVI Festival de Teatro Clásico de Peñíscola

La segunda coproducción de la XXVI edición del festival es La casa de los celos y selvas de Ardenia, con la Compañía EscénaTe, el colectivo Állatok, el Festival Veranos de la Villa del Ayuntamiento de Madrid, el Festival Iberoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid Clásicos en Alcalá y la Fundación Juan March. Esta última lleva a cabo el programa «dramaturgo invitado», un proyecto de apoyo a la investigación de textos poco conocidos de los grandes autores clásicos. En esta ocasión el «dramaturgo invitado» es Cervantes, y su texto, La casa de los celos y selvas de Ardenia, la única de sus comedias nunca llevada a escena en el ámbito profesional, ve los escenarios por primera vez este 2023, cuatro siglos después de haber sido escrita, en versión de Brenda Escobedo y con dirección de Ernesto Arias. Publicada en el siglo XVII, La casa de los celos y selvas de Ardenia es una de las obras cervantinas de más difícil recepción por parte de la crítica. Combina dos líneas argumentales que avanzan en paralelo: la caballeresca y la pastoril. La primera trata de la rivalidad de dos caballeros de la corte de Carlomagno que se enamoran de la misma mujer. La segunda es un espejo de esta, pero en tono bucólico: dos pastores tienen un delirio compartido porque aman a la misma pastora. Esta obra, que a Peñíscola llegará el 18 de julio, tras su estreno el 29 de junio en el Festival Clásicos en Alcalá y las funciones en la Fundación Juan March dentro del Festival Veranos de la Villa de Madrid; después, llegará al Festival de Almagro. Su equipo artístico cuenta con Ernesto Arias como director y Brenda Escobedo como responsable de la dramaturgia. El reparto está compuesto por Carmen Bécares, Jesús Blanco, Óscar Fervaz, Inés González, Gonzalo Lasso, Carmen Quismondo, Lidia Otón, Carlos Pinedo, Jesús Teyssiere y Samuel Viyuela González. «En Cervantes existe una curiosa paradoja», señala Ernesto Arias, director de la obra. «Considerado unánimemente el mejor autor en lengua española, ha sido ampliamente estudiado, analizado y difundido, siendo el Quijote, las Novelas ejemplares y los Entremeses, varias de las obras más representadas del teatro clásico. A pesar de todo ello, sus comedias apenas se escenifican». «La casa de los celos y selvas de Ardenia es una mágica comedia de delirios y apariciones que no tiene un argumento lineal ni una sola historia preponderante; y es posible que por estas razones nunca se haya visto representada en escena», opina Brenda Escobedo, responsable de la dramaturgia. Ernesto Arias es un director de escena y actor, que, tras estudiar Interpretación en Asturias, se incorpora como actor en el Teatro de la Abadía, dirigido por José Luis Gómez, donde continúa su formación con diversos maestros del ámbito nacional e internacional. Ha trabajado como actor, como coordinador de proyectos de formación escénica, como director de escena, como asesor de verso y como docente. Ha sido codirector junto con Darío Facal del Festival Clásicos en Alcalá en las ediciones de 2019 y 2020. Como director, algunas de sus puestas en escena son El castigo sin venganza de Lope y Enrique VIII de Shakespeare, producciones ambas de la Fundación Siglo de Oro, o Dos nuevos entremeses nunca antes representados de Cervantes, producción del Teatro de La Abadía. También ha dirigido La enfermedad de la juventud de Ferdinand Bruckner, Querella a Lope de Yolanda Pallín, A puerta cerrada de Sartre… Como actor, ha trabajado en numerosas producciones en Teatro de La Abadía, Compañía Nacional de Teatro Clásico, Fundación Siglo de Oro, Pentación, Teatro Español… Y con directores como José Luis Gómez, Dan Jemmett, Eduardo Vasco, Magüi Mira, Carlos Aladro, Ignacio García, Hansgunther Heyme, Gerardo Vera, Darío Facal, Lawrence Boswell… Brenda Escobedo, filóloga y dramaturga de origen mexicano, reside en España desde 2010. Ha colaborado desde 2011 con el director y actor José Luis Gómez con dramaturgias para la Real Academia Española (Cómicos de la lengua y La lengua navega a América), para la Compañía Nacional de Teatro Clásico (Celestina) y para el Teatro de la Abadía (Mio Cid). Ha adaptado también La enfermedad de la juventud de Ferdinand Bruckner y Dos nuevos entremeses nunca antes representados de Cervantes, ambas dirigidas por Ernesto Arias. Ha firmado la versión de Nekrassov de Sartre dirigida por Dan Jemmett en el Teatro de la Abadía. El jueves 20 de julio llegará al Patio de Armas del Castillo la tercera coproducción del festival, en este caso con la compañía Triangle Teatre y el histórico Carme Teatre, con el compromiso del Festival de Peñíscola de apoyar la creación joven de la Comunidad Valenciana, y en lengua valenciana. La propuesta es After·Sun (Els estiuejants), que adapta uno de los grandes textos del teatro del siglo XX, Veraneantes, de Gorki, con versión y dirección de Borja López Collado, uno de los directores y dramaturgos jóvenes con más proyección. Los intérpretes de After·Sun (Els estiuejants) son Carla Almeria, Vicente Ausina, Ainara Corral, Aurora Garcia i Agud, Kike Gasu, Paula López Collado, Paula María Martínez, Candela Mora, Javi Nadal y Lucía Naharro. «Entendiendo que, un clásico permanece vigente cuando el espíritu y la intención se ajustan a los nuevos tiempos, y se puede trasladar la misma emoción y el mismo mensaje que el autor trató de transmitir cuando escribió la obra», afirma Borja López Collado. «Es por esto que admiro maravillado cómo se genera este paralelismo en los comportamientos de la nueva oleada de generaciones adolescentes (la denominada generación Z) y la obra de Gorki Veraneantes de 1904″. En esta propuesta, un grupo de amigos aburguesados, perdidos, espera la gran caída y en lugar de actuar, continúa cultivando sus placeres… Todo ello nos lleva a plantearnos si lo que imaginó Gorki hace más de cien años no será una lectura de la actualidad y de nuestro inminente futuro. Borja López Collado, director y responsable de la versión de After·Sun, es un actor y director valenciano, licenciado en Interpretación Textual en la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia (ESADV) y miembro fundador de la Joven Compañía de Entrenamiento Actoral Teatre de l’Abast. En 2015 crea la compañía Triangle Teatre como plataforma de investigación y creación teatral, donde ejerce las funciones de autor y director de escena. Entre sus trabajos encontramos Tríp-ti-co, Amoureux Solitaires, Halloween Party, Sifilítik.o, Licantropia o Hipocondriart. Sus trabajos más recientes son la dirección de escena de Última Lluna de Mercucio Montesc, en 2022, una coproducción de Perros Daneses, Yapadú Artística y Teatre El Musical; y After·Sun, que se podrá ver en el Festival de Peñíscola el 20 de julio de 2023. El novelista y dramaturgo ruso Máximo Gorki, es una de las personalidades más relevantes de la cultura y de la literatura de su país, Fue el fundador del movimiento literario del realismo socialista, y nominado cinco veces para el Premio Nobel de Literatura. Fue en la novela donde alcanzó mayor notoriedad, especialmente con obras como La madre. Tuvo una gran amistad con otros escritores rusos como Tolstoi o Chéjov, y fue muy activo en el emergente movimiento revolucionario ruso. Sus obras de teatro más importantes son Los bajos fondos y Veraneantes. Lorca, Vicenta, texto de Itziar Pascual, Yolanda Pallín y Jesus Laiz, con dirección de José Bornás, que se verá el 22 de julio como clausura del festival. En esta obra, basada en hechos reales, Miriam Díaz-Aroca interpreta a Vicenta, la madre del poeta, una mujer valiente, capaz, empoderada y adelantada a su tiempo, una maestra culta, brillante, generosa, y una madre, perseverante, cariñosa, protectora y tenaz. En este viaje acompañamos a Vicenta en su periplo vivencial y emocional, desde su infancia y adolescencia hasta sus últimos días, cuando la memoria se vuelve frágil y se quiebra, y lo hacemos resaltando la trascendencia que Vicenta tuvo para que Federico llegase a ser quien fue. Lorca, Vicenta es una ficción basada en hechos reales en la que tres voces de la dramaturgia actual convergen en otra para romper el silencio, para ponerla en valor. Vicenta es un personaje desconocido con todo por descubrir, con todo por contar. Es la mujer que nunca ríe en las fotos, es el prisma donde se refleja y se refracta (con toda su intensidad) el inmenso caudal de luz que emite Federico. Junto a Miriam Díaz-Aroca, en escena está la actriz, cantante y pianista Cristina Salvador, que además interpreta el personaje de La Bala, y que hace las veces de narradora de la historia. El espectáculo es una colaboración entre las compañías Apata Teatro y El Sol de York. Apata Teatro, se dedica desde 1999 a hacer un teatro accesible, popular y comprometido que indaga tanto en las nuevas dramaturgias como en los nuevos lenguajes escénicos para buscar su propia voz, elaborando un producto competitivo y de calidad para un público de hoy. Sus últimas producciones, todas dirigidas por José Bornás y con dramaturgia de Jesús Laiz, son Malvados de oro, Descansaremos (a partir de Tío Vania de Chéjov), Tito Andrónico de Shakespeare o ¡Ay, Carmela!, de José Sanchis Sinisterra. El Sol de York, creada en 2016, se define a sí misma como más que una compañía: es un proyecto de activismo cultural, un proyecto de cambio en la manera en que se concibe la cultura para que sea no solo accesible, sino atractiva para el ciudadano como individuo y para la sociedad como conjunto. Mediante proyectos de formación, difusión, divulgación y producción cultural, trata de modificar el sector e implicar al público en el diseño, el disfrute y la participación en la cultura. Ha estrenado hasta la fecha los La comedia de los enredos, dirigida por Alberto Castrillo Ferrer, y Chicas y chicos, dirigida por Lucía Miranda. Miriam Díaz-Aroca es una actriz que ha trabajado en cine con directores de la talla de Fernando Trueba, Pedro Almodóvar o Emilio Martínez Lázaro. Tacones lejanos, Carreteras secundarias, Belle Epoque, La mujer de mi vida o Isi Disi, amor a lo bestia, son algunos de sus títulos más conocidos. En su faceta de presentadora y comunicadora, lleva más de 25 años en el sector audiovisual, destacando su trabajo en el legendario Un, dos, tres de Ibáñez Serrador. Ha participado en series de televisión como Toy Boy, Servir y proteger, Paquita Salas, La casa de los líos, ¡Ala… dina! o Mis adorables vecinos. En teatro ha trabajado con directores como Manuel Iborra, Juan Dolores Caballero, Juan Carlos Rubio o Verónica Forqué en títulos como Lisistrata, Cien metros cuadrados, Las Ranas, 101 dalmatas, Sofocos o Lavar, marcar y enterrar. Cristina Salvador es una actriz, cantante y músico sevillana. En Sevilla obtiene el grado medio profesional en la especialidad de piano. En 2015 ingresa en el Coro Joven de Andalucía, formándose como soprano hasta 2019. En 2016 entra en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, y obtiene el título en Interpretación Musical. En el ámbito de la composición musical forma un dúo a piano y voz junto a Daahoud Salim, dando conciertos en Sevilla, Almería, Madrid, Zaragoza, Barcelona y Amsterdam y participando en festivales como Grachtenfestival (Holanda). En el ámbito musical ha trabajado como protagonista en La cenicienta y Charlie y la fábrica de chocolate para East-End producciones y en Feliz lunes, una producción de Opening Doors. El director de escena José Bornás, tras formarse, con profesionales tan relevantes como Eduardo Vasco o Helena Pimenta, crea la compañía Apata Teatro con la que sigue realizando espectáculos y proyectos: Malvados de oro, ¡Ay, Carmela!, Las flores de Don Juan, Graciosos de oro, No puede ser el guardar una mujer, So Happy Together, Tito Andrónico o El montaplatos son algunos de los montajes que ha realizado, yendo así del clásico al contemporáneo y vuelta al clásico. Además de la dirección de escena, realiza cursos de aproximación a la interpretación del teatro barroco y es profesor del Departamento de Dirección de la RESAD. TALLER PEPE MONLEÓN DE PERIODISMO JOVEN A pleno rendimiento continúa el Taller Pepe Monleón de Periodismo Joven, creado en esta edición del festival con la colaboración de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Peníscola, y con el objetivo de fomentar las artes escénicas entre la juventud de la localidad. El pequeño grupo de jóvenes está cubriendo el festival con entrevistas, críticas y reseñas que se pueden leer y escuchar en el blog dentro de la web del festival y en redes sociales. José Monleón (Valencia, 1927 – Madrid, 2016), trabajó como crítico teatral en la revista Triunfo y otras publicaciones y fue fundador y crítico teatral y cinematográfico de las revistas Primer Acto y Nuestro Cine. Con más de diez montajes como director y más de veinte libros publicados, está considerado en diversos sectores del teatro independiente y el teatro experimental y de cámara como uno de los mejores referentes de la joven escena española de la segunda mitad del siglo XX. Fue director del Festival de Teatro Clásico de Mérida y fundador y director del Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo. Su trayectoria fue reconocida con el Premio Nacional de Teatro, la Cruz de Sant Jordi y el Premio Max Honorífico de Teatro, entre otros.