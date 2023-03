Milky Chance lanza Living In A Haze, adelanto de su próximo álbum

En una época en la que no escasean los mercachifles que ofrecen consejos poco fiables a los músicos en ciernes, Milky Chance se resiste a ofrecer cualquier tipo de visión arribista sobre la longevidad. En su lugar, Rehbein ofrece una sugerencia filosófica más directa: «Lo mejor que hemos hecho por nosotros mismos artísticamente ha sido mantener un verdadero sentido de la ingenuidad. Quizá sea porque nos conocimos tan jóvenes, pero tocar música juntos se siente así: como Jugar. Hagamos lo que hagamos, intentamos dejar que la intuición infantil, la serendipia y el sentido del descubrimiento nos guíen».

Cuando grabaron por primera vez «Stolen dance» en un montaje casero minimalista no imaginaron llegar tan lejos, ahora este éxito arrollador ha alcanzado mil millones de reproducciones en Spotify. «Aunque éramos vagamente conscientes de que había expectativas de darle seguimiento al éxito de ese primer álbum», dice Dausch, «fuimos capaces de ignorarlo. Probablemente porque éramos muy jóvenes y cosas como tocar en festivales o grabar en el estudio eran aún tan nuevas y emocionantes que cualquier otra cosa nos pasó de largo».

Muy orgullosos de su trabajo de estudio después de «Stolen Dance»,- su debut de 2014 Sadnecessary los llevó un alto streaming global y a muchas giras, mientras que Blossom de 2017 y Mind The Moon de 2019 los impulsó a construirse hacia afuera desde una identidad establecida y les permitió cintar con nuevos recursos para colaborar con héroes como Jack Johnson y Ladysmith Black Mambazo- su reciente decisión de independizarse le ha dado a Milky Chance una nueva oportunidad de vida.

Han podido experimentar con el enfoque de sus lanzamientos, compartiendo dos interpretaciones de sus Trip Tapes, inspiradas en sus viajes, colecciones oficiales de remixes, demos y covers que originalmente formaban parte de la banda sonora de su serie viral Road Tripping Radio. También han tenido la oportunidad de promover aún más la sostenibilidad ecológica, tanto a través de su iniciativa Milky Change, que planta árboles para compensar la huella de carbono de las giras, como mediante las maneras más sostenibles en las que obtienen su mercancía.

La versión de Milky Chance del experimentalismo es escribir la canción pop más ajustada y con más ritmo imaginable, y luego volver atrás y distorsionar cada sonido hasta convertirlo en su iteración más salvaje e irreconocible. «Living In A Haze», la canción que abre el álbum y el sencillo principal, es un hachazo económico: su estructura de «no nos aburras y llega al coro» se despliega con una lógica enigmática pero intuitiva, pasando de una elegante tresillo en la guitarra a un firme ritmo post-Strokes que proporciona la metáfora musical ideal para acompañar el ensoñador discurso de Rehbein. «Desearía ser un chico de discoteca», canta cuando la tensión de la canción finalmente se desenrolla con un ímpetu percusivo que invita a los oyentes a unirse. «Debería estar bailando, alejando el dolor».

Milky Chance se han vuelto tan buenos grabando canciones de pop desenfadado que, como dos jugadores de baloncesto que suben drásticamente las apuestas en un partido de HORSE, ahora se retan a sí mismos a hacerlo de la forma más extraña posible.

Partiendo de un ecléctico tablero de influencias -que, en resumen, incluyen a alquimistas del reggae-pop como Bob Marley, The Police y Sublime; un amplio abanico de iconos del pop global como Burna Boy, Stromae y Rosalía; el emotivo deep house de Fred again y la temperamental banda sonora de Euphoria- Milky Chance llenan cada canción en Living In A Haze con ruidos atractivos y melodías memorables y esto se ha convertido en su firma. Los ritmos afrobeat impulsan tanto «Flicker In The Dark» como «Feeling For You«.En la primera, proporcionan un lienzo sobre el que salpican liberalmente texturas acústicas terrosas y un solo de guitarra caricaturescamente colorido; y en la segunda, prestan un contrapunto con la voz narcotizada de Rehbein. La traviesa e irresistible «Colorado» -que se reedita aquí tras su lanzamiento en solitario en 2021- es un laberinto de retorcidos riffs de guitarra, ecos vocales y divertidas fanfarrias de sintetizador que exige repetidas escuchas. Y «Better Off» es un pastiche de los años 80 construido con reverencia y regocijo, su línea de bajo gótica y sus teclados new wave demuestran que Milky Chance aprendió todas las lecciones correctas cuando interpretaron «The Weeknd» y «Soft Cell» como parte de su serie Trip Tape.

Grabado en los Jazzanova Recording Studios de Berlín con un amplio elenco de colaboradores -incluida la ayuda en la producción de DECCO, Jonas Holle, Tobias Kuhn, Dennis Neuer, e invitados como la artista maliense Fatoumata Diawara y la cantante canadiense Charlotte Cardin-, Living In A Haze funciona en última instancia porque aplica la inagotable curiosidad musical de la banda a la lógica propulsiva de la mejor música de los cluba. «Para conectar realmente con el público, sobre todo en vivo, la música necesita una sensación de corporeidad y movimiento», afirma Rehbein. Milky Chance encuentran formas únicas de poner en práctica este edicto, ya sea en la síntesis perfecta de folk pop y deep house de Laurel Canyon en «Synchronize» o en los refrescantes contornos sutiles que interpretan en «Like A Clown». En «History Of Yesterday», combinan un shuffle UKG con atmósferas soleadas y cascadas de piano reverberante que culminan en el coro más refrescante de la banda hasta la fecha.

Living In The Haze ofrece abundantes pruebas de que Milky Chance se dedican a dominar el arte de la composición.

¿Quieres una joya pop compacta repleta de anhelo y sofisticación melódica?, escucha «Purple Tiger» y su fabuloso estribillo con el método call-and-response.

¿Qué tal una canción de amor que te incite a cantar? Para eso está la innegable «Favorite Song«.

¿Algo ambicioso que abre nuevas vías artísticas para el futuro de la banda? En este caso está la delicada canción que cierra el álbum con broche de oro, «Frequency Of Love», cuyas texturas de sub-bajos y coros de auto-tune terminan con una floritura emocional y dejan entrever la promesa de futuras canciones de Milky Chance.