Miet Warlop estrena ‘After All Springville’ en Teatros del Canal

La artista belga Miet Warlop es una de las creadoras más originales de la escena europea. Sus instalaciones y performances, sus estudios en el campo de las artes visuales, y su visión teatral son únicas en el mundo de las artes contemporáneas. A finales de la primera década de este siglo estrenó Springville, uno de sus grandes éxitos, que retomó en 2021 complementándolo con su instalación (Amusement Park) bajo el nombre After All Springville. Disasters and amusement Parks. Este montaje, estreno en la Comunidad de Madrid, se presenta el 13 y 14 de mayo en la Sala Negra de Teatros del Canal.

Característico de su teatro surrealista, cómico, apoyado en la realidad, After All Springville plantea desde el principio un mundo cercano, el de un barrio de ciudad, donde empiezan a aparecer un hombre que saca la bolsa de basura, una caja de cartón andante, una mesa y una caja de fusibles, ambas con piernas.

Personajes –mitad objetos, mitad humanos– se concentran alrededor de una casa que echa humo y se relacionan de una forma absurda y frustrada, como si fueran vecinos del barrio.

Con su poesía visual, Miet Warlop plantea desde la comedia una visión surrealista de las relaciones humanas sobre el trágico fracaso de una comunidad, con un aire bufonesco que recuerda a Buster Keaton.

Según la crítica del diario belga De Morgen, «en After All Springville, Miet Warlop abre la puerta a un universo maravilloso. Su teatro es lúdico y lleno de bromas, pero en el fondo explora la esencia de la humanidad. Fresco, enérgico y cautivador. Nos muestra la poesía de la anomalía, el poder y la fragilidad de lo que se aparta de la norma».

