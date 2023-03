Máquina Orgánica de Canal Connect, una experiencia por las fronteras entre las máquinas y los seres vivos

La directora artística de Teatros del Canal, Blanca Li; el comisario de la exposición, Charles Carcopino; y los artistas participantes, nos harán un recorrido por la exposición Máquina Orgánica integrada en la programación del ciclo Canal Connect, que concitará a las vanguardias escénicas nacionales e internacionales que fusionan arte, ciencia y tecnología en una muestra única.

Las artes escénicas más vanguardistas, nacionales e internacionales, que fusionan arte, ciencia y tecnología, se darán cita en Teatros del Canal a partir de hoy en el ciclo Canal Connect. Teatros del Canal se convierte así en el epicentro de las corrientes escénicas más innovadoras del mundo.

Uno de los focos de tercera edición de Canal Connect estará puesto en la exposición Máquina Orgánica, que a través de 23 instalaciones de 15 artistas y colectivos quiere ser una invitación a viajar al corazón de la tecnología y a las fronteras de lo vivo. La exposición atiende a aquello que está transformando una de las ciencias de mayor progreso en la actualidad, aparte de ser la más vinculada a la vida: la biología, en sus ramificaciones de la genética, la biotecnología, la biodinámica, la biorrobótica y sus aplicaciones biomédicas, pero también ecológicas y ambientales. «Es una exposición para ilustrar en qué momento estamos, cuando la frontera de lo mecánico y lo artificial comienza a desdibujarse en relación a la materia viva».

Por ejemplo, la artista multimedia francesa France Cadet presenta una colección de vientres artificiales, similares a los de Matrix, en los que crecen robots bebés y se pregunta por un posible futuro en el que las máquinas sean capaces de reproducirse por sí solas, sin seres humanos.

Otra de las piezas, Akousmaflore, consiste en un jardín compuesto por verdaderas plantas musicales que reaccionan al tacto, a las palabras o a los sonidos, porque son sensibles a la energía electrostática.

Por su parte Bill Vorn, artista canadiense volcado en el arte robótico, pone en escena en I.C.U. (Intensive Care Unit), una instalación con máquinas postradas en cama, enfermas y dolientes que reaccionan ante la presencia de los espectadores, en una alegoría médica en la que las criaturas mecánicas y su sistema de soporte vital se mueven con dolor.

En la exposición figuran jóvenes de prestigiosas carreras internacionales como la iraní Yosra Mojtahedi, la brasileña Anaisa Franco o la española María Castellanos Vicente, que presenta una instalación compuesta por tres pequeños invernaderos, donde conviven máquinas y plantas.

Además de los citados, forman parte de Máquina Orgánica los artistas Ines Alpha, Ralf Baecker, filip custic, Disnovativon, Félix Luque Sánchez, Vicente Evrad y Damien Gernay, Enrique Radigales, Sabrina Ratté, Monica Rikic, Scenocosme y Antoine Schmitt.

Sh4dow de Mikael Fock, la primera producción de artes escénicas protagonizada por una criatura de inteligencia artificial

Sh4dow, who is master who is Shadow?, de Eu-Ai Lab, es la primera producción de artes escénicas protagonizada por una criatura de inteligencia artificial. Esta obra se representa en la 4D Box, un escenario teatral capaz de crear ilusiones de realidad mixta en la que objetos virtuales en 3D son capaces de interactuar con los actores. El personaje de IA es una red neuronal que va cambiando de forma y, poco a poco, tomando el control del universo.

En la obra SH4D0W, cuyo título juega con la palabra shadow, o sombra, el director Mikael Fock asocia la relación entre humanos y máquinas con la del sabio y su sombra en el cuento homónimo de Hans Christian Andersen. El tema principal es el encuentro de la persona con su sombra, su yo virtual, que se representan en las inteligencias artificiales que se alimentan da datos.

La obra representa un viaje al corazón de una creación de inteligencia artificial, en la que se produce un intercambio no reconocido de emociones y datos entre humanos y máquinas.

La representación es una experiencia 3d inmersiva liderada en directo por la criatura de IA, que crea un universo 3D de sonido, iluminación y representación visual de una máquina de inteligencia artificial que interactúa con su entorno y con el actor.