‘Malos tiempos para la lírica’, nuevo espectáculo de Albert Boadella en Teatros del Canal

Rey-Joly interpreta a una famosa cantante española que ha ganado en su carrera cinco Grammy y ha triunfado en Estados Unidos con temas de zarzuela adaptados a los ritmos más modernos. Su frenética carrera acaba provocándole una desaparición transitoria de la voz. A fin de solventar la crisis, su entrenador personal le persuade para hacer un cambio en su vida y reconciliarse con el pasado. Su viejo maestro de zarzuela vive ahora recluido y enfermo en una residencia. El encuentro entre los dos provocará en ellos violentos debates artísticos, pero también incitará de nuevo la relación pasional que mantuvieron. La evocación del pasado y el retorno a la inocencia sentimental de la zarzuela despertarán en la cantante el dilema sobre si aquel mundo agónico y decadente era preferible a la vida desquiciada que le ha conducido su avidez de triunfo.

El eje musical del espectáculo consiste en romanzas de zarzuelas de Sorozábal, Chapí, Serrano y Arrieta, entre otros compositores. Estas romanzas se alternarán con las versiones pop-rock de algunas de ellas.

En Diva (Sala Verde, del 8 al 12 de marzo), que Albert Boadella presentó en Teatros del Canal en 2021, el dramaturgo y director se introduce en los años finales de la vida de la soprano griega María Callas.

También contó entonces, y lo hace de nuevo en esta reposición, con María Rey-Joly y el tenor Antoni Comas. Rey-Joly asume el papel de una Callas en el ocaso de su vida. Reside en París alejada de todo. Su voz ya no tiene nada que ver con la que fue. La crítica se ceba con ella en sus últimas apariciones y no ha vuelto a cantar en público. Ha muerto Onassis, el armador griego con el que tuvo una tormentosa relación. La realidad de su decadencia le hace vivir un mundo de recuerdos. Desdeña el presente mientras fuerza a su repetidor para que la acompañe en un imaginario repertorio que ya no podrá realizar. También lo utiliza para crear una situación sadomasoquista. Le obliga a interpretar a Onassis, su gran amor. Sus momentos más apasionados y estelares.

En su delirio, se imagina al griego como pareja de los grandes dramas operísticos que ella protagonizó. Alguien que la mata o alguien con quien morir al final de la ópera. Es el inicio del camino hacia su propio y misterioso final, que muy pronto realizará a su voluntad.

En Diva, Boadella introduce algunos de los números musicales más famosos del repertorio de Callas, interpretados por Rey-Joly, como Casta diva, de Norma, de Bellini, quizá su interpretación más recordada, y de otras óperas como La traviata, Madama Butterfly, Otello, Tosca y La Wally.