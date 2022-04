Madrid se prepara para celebrar La Noche de los Libros el próximo viernes

La Comunidad de Madrid se prepara para celebrar La Noche de los Libros, que tendrá lugar el viernes 22 de abril. Esta cita cultural incluirá más de 380 actividades y contará con la participación, entre otros, de Mario Vargas Llosa, Annie Ernaux, Andrés Trapiello, Elvira Sastre, Manuel Vilas,

Violeta Monreal, Joaquín Reyes, Kenny Ruiz, Nando López, Isaac Rosa, Lara Moreno y Ana Iris Simón. La XVII edición de este evento se desarrollará a lo largo de todo el día en librerías, bibliotecas, museos, instituciones y centros culturales de Madrid y otros 66 municipios de la región.

Con motivo del Día Internacional del Libro, la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo regional, albergará una conversación entre Mario Vargas Llosa y Andrés Trapiello moderada por Maite Rico, en torno a La mirada quieta, el homenaje del Premio Nobel de Literatura a Benito Pérez Galdós.

A continuación, la periodista y escritora Berna González Harbour entrevistará a la Maestra de la primera persona, Annie Ernaux, que visita Madrid por primera vez. Por último, se celebrará la literatura y la amistad de Almudena Grandes y José Manuel Caballero Bonald, fallecidos ambos el pasado año, con un acto conducido por la periodista Pepa Fernández en el que participarán la directora de la Fundación Caballero Bonald, Josefa Parra; la poeta y directora de la Fundación José Hierro, Julieta Valero; el director del Instituto Cervantes de Tánger, Javier Rioyo; y el poeta, escritor y periodista, Antonio Lucas.

Para el público infantil y juvenil, en la Casa de Postas, Violeta Monreal ha preparado ¡Ay! Me equivoqué, pero no me importa; mientras que los amantes del manga podrán charlar con uno de los pocos autores españoles del género que publican en Japón, Kenny Ruiz y el periodista, director de Territorio 9 de Radio 3, Javier Alonso; o a los apasionados de la poesía, que disfrutarán Poesía

o Barbarie | Slam Poetry, con Paloma Chen, Amalia Buitrago y Ecléctica.

La noche de los libros sale a la calle

Los niños ejercerán la observación literaria y urbana para descubrir las historias que Madrid tiene para contarnos a través de la experimentación sonora y la invención, gracias a Laboratorio Sónico de Relatos Urbanos. Un proyecto de Chico Trópico en la plaza del Conde de Barajas. Donde, a continuación, la investigadora y artista Gloria G. Durán, autora de Sicalípticas. El gran libro del

cuplé y la sicalipsis, y el periodista Miguel Agnes conversarán acompañados de la cupletista Laura Inclán. Para terminar con (made in Madrid). Poesía en concierto, con Helena Mariño, Enri La Fôret, M. Benito Piriz, junto a Javier Díez Ena.

Las rutas literarias estarán centradas este año en El Madrid de las escritoras: literatura, periodismo y política (de la plaza de Pontejos al Congreso de los Diputados) y El Madrid Noir de Servando Rocha, (desde la Plaza de la Paja). Y se suma, entre otras actividades, el peculiar torneo A la caza de libros, en la Cuesta de Moyano, conducido por el humorista y autor, Joaquín Reyes, y Desirée de Fez, experta en el género del terror.

Begoña Oro en el Centro de Arte y Turismo de Soto del Real, Manuel Vilas en la Biblioteca Luis de Góngora de Villaviciosa de Odón o Julia Navarro en la Biblioteca de Arroyomolinos son algunos ejemplos de los encuentros entre autores y lectores que se celebrarán en otros municipios de la región.

Museos, teatros e instituciones unidos por la literatura

Entre las muchas propuestas programadas en la Casa de América, Martín Caparrós y Michelle Roche Rodríguez hablarán con Raquel Garzón del hogar lejos del hogar que para ellos es Madrid; y en el Espacio Fundación Telefónica, Mery Cuesta, autora de Humor absurdo, Alba Carballal y Javier Cansado, responderán, posiblemente entre risas, a la pregunta: ¿Hay un humor «de Madrid»?

Además, todos los visitantes que se acerquen al CaixaForum podrán escribir y al tiempo leer los versos que otros escriben en el proyecto digital Universal Poem para el que La Noche de los Libros convoca a participar en sus redes con el hashtag #lanochedeloslibrosuniversal hasta el 23 de abril. Un poema universal para la ciudad que, literalmente, irá de Madrid al cielo.

Ana Iris Simón y Berta Vias Mahou conversarán sobre la Memoria oral de la familia en la Biblioteca Nacional de España; mientras, en la Biblioteca Regional Joaquín Leguina, Eduardo Barba y Mari Paz Martín, con la ayuda de Clara Vignolo, describirán Flores de asfalto. Un paisaje de ciudad forjado entre las grietas.

En el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Marcos Giralt Torrente, hijo de Juan Giralt, y Rodrigo Muñoz Avia, hijo de Lucio Muñoz y Amalia Avia, conversarán sobre Literatura y artes plásticas, padres, hijos y legados, con la periodista Beatriz Nogal. Literatura juvenil y redes sociales será el tema abordado por Raquel Brune, Vanessa R. Migliore y Nando López (modera

Nikolay Yordanov), en el Ateneo de Madrid. Donde, acto seguido, Isaac Rosa, Lara Moreno y Sergio C. Fanjul charlarán acerca de las Utopías y distopías de ciudad.

Y un año más, en esta ocasión desde el jueves 21 al sábado 23, el Círculo de Bellas Artes acogerá la Lectura Continuada del Quijote, que alcanza su XXVI edición. En Teatros del Canal, una puesta en escena en la que el espectador experimentará la oscuridad total al tiempo que escucha una selección de textos leídos por Víctor Clavijo y Eva Martí: Ensayo sobre la ceguera. Lectura a ciegas

en homenaje a José Saramago. El protagonista en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando será El txistu en el siglo XXI.