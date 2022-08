Madrid Río celebra la segunda edición de Blockparty Arganzuela: Off, Nueva Vulcano o La Paloma estarán en el cartel

La pandemia nos dejó dos cosas buenas: la primera es que nos dimos cuenta de que, de día y al aire libre, los conciertos se saborean de otra manera… y la segunda, que la frase que en su día pronunció Warren Zevon cobró sentido hasta el punto de convertirse en lema de vida: «enjoy every sandwich«.

Y en ello estamos, emocionadas, con el anuncio de la vuelta de Blockparty Arganzuela a la Explanada Multiusos Madrid Río. El evento tendrá lugar el sábado 8 de octubre en horario diurno y supone la segunda edición de una de las iniciativas que más aceptación tuvieron el pasado año, tal y como quedó demostrado cuando colgaron el cartel de «entradas agotadas» en apenas un mes.

La promotora madrileña Heart of Gold, sospechosos habituales en la escena rock, punk y soul nacional (e internacional), vuelven a tirar de buen gusto, experiencia y mejor hacer con este evento, anunciando los tres primeros nombres que formarán parte de Blockparty Arganzuela 2022. Y… ¡vaya adelanto!

En los próximos días desvelarán los demás grupos que completan el cartel de esta segunda edición que, seguro, harán que la energía y los pogos que presenciamos en 2021 se repitan un año más. Porque el Blockparty Arganzuela no es un festival… es un fiestón.

Mientras tanto, las entradas están ya a la venta a través de Wegow a un precio especial de salida de 29,90 euros, por tiempo limitado (o hasta fin de existencias).

Desde California llegan OFF! para llevar el espíritu punk a otra dimensión. Aterrizarán en Blockparty Arganzuela con un nuevo disco, ‘Free LSD’ del que han publicado ya un primer adelanto, «War above Los Ángeles«.

Formados en 2019 por ilustres miembros de otras conocidas bandas, OFF! vienen con novedades más allá de su nuevo trabajo: en este concierto presentarán a dos nuevos componentes, el batería Justin Brown (Thundercat, Flying Lotus, Herbie Hancock) y el bajista Autry Fulbright II (… And You Will Know Us by the Trail of Dead). Dimitri Coats (también líder de Burning Bridges) seguirá añadiendo capas y capas de guitarras hirientes y distorsionadas mientras que el vocalista Morris (mundialmente conocido por Black Flag y Circle Jerks, entre otros proyectos, y porque Anthony Kiedis de R.H.C.P. es su fan número uno) mantiene como nunca su estatus de figura mítica del punk californiano.

De momento os podemos adelantar que los hits de ‘Free LSD’ suenan como el cóctel perfecto entre The Beatles conjurando su pieza maestra ‘Revolver’, como si el ‘Nite Flights’ de The Walker Brothers no fuera un disco de reunión o aquel maravilloso álbum de Baby Huey donde cada influencia se fusiona de una manera tan orgánica que suena como un todo.

Hace más de tres lustros nacía en Barcelona Nueva Vulcano, grupo de culto casi desde su nacimiento y por derecho propio. Demasiado punkis para los poperos, demasiado poperos para los punkis, son una banda única definida por el riesgo y la autenticidad. Ellos son frontales y sarcásticos, inmediatos y experimentales, suntuosos y espontáneos… y tienen uno de los directos más celebrados del panorama nacional. Artur Estrada, Wences Aparicio y Albert Guardià son como las canciones de su último trabajo, «Ensayo«. A ellos les da igual estar desubicados o estar en el momento y el lugar preciso: se elevan más allá. Y nosotrxs brindamos por ello.

¿Sois de esas personas que han tenido, o siguen teniendo, «Bravo Murillo» en bucle durante semanas? Pues tenemos grandísimas noticias para vosotros: en directo es AÚN MEJOR.

Para los despistados, La Paloma son un cuarteto de noise pop afincado en el madrileño barrio de Tetuán. Ahí, en su local de ensayo, Nico Yubero, Lucas Sierra, Rubén Almonacid y Juan Rojo urdieron las canciones que componen su EP de debut, «Una idea, pero es triste«, con el que lograron dar con el equilibrio perfecto entre ruido y melodía, musicalizando con crudeza sentimientos como la apatía, el desinterés y la nostalgia de aquello no vivido.

La Paloma encara la recta final de 2022 con muchas novedades por anunciar. La primera de todas ellas es «El Adversario», el single con el que retoman su actividad discográfica y que servirá para revitalizar el repertorio de sus siempre incendiarios conciertos. ¿Desvelarán alguna novedad en su concierto de Blockparty Arganzuela 2022? Es posible. Ahí lo dejamos.