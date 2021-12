Luz verde a la tercera temporada de la exitosa ‘Power Book II: Ghost’, con Brett Mahoney como showrunner

«Power Book II: Ghost» ha sido renovada para una tercera temporada, cuya producción comenzará a principios de 2022. La segunda temporada se estrenó a nivel internacional el domingo 21 de noviembre y se emite en toda Europa, América Latina y Japón, con nuevos episodios disponibles cada domingo.

La serie es la primera de la franquicia del Universo «Power» de los productores ejecutivos Courtney A. Kemp y Curtis «50 Cent» Jackson. Brett Mahoney será el director y productor ejecutivo de la tercera temporada.

«El éxito continuado y la resonancia cultural del Universo ‘Power’ no tiene precedentes, y está claro que los fans siguen teniendo hambre de más ‘Power Book II: Ghost'», dijo Jeffrey Hirsch, Presidente y CEO de STARZ. «Estamos muy contentos de que la tercera temporada de la serie repleta de estrellas entre en producción a principios del próximo año, justo antes del debut de ‘Power Book IV: Force’, la cuarta entrega de la franquicia en rápida expansión.»

«Power Book II: Ghost» comienza su segunda temporada con Tariq St. Patrick todavía huyendo de un legado que le acecha. Obligado a tomar la decisión de acabar con la vida de su profesor, Jabari Reynolds, Tariq se encuentra alejándose aún más de aquello que ha estado luchando por proteger: su familia. Con Tasha en protección de testigos, Tariq sabe que debe sacrificar cualquier cosa para salvar lo que queda de su familia. Incapaz de hacerlo solo, recurre a quienes ejercen el poder y la influencia: Davis MacLean y su nuevo socio, Cooper Saxe, así como Rashad Tate. Todas estas alternativas tienen un precio muy alto, así que vuelve a los negocios con los Tejada. Sin embargo, con dos asesinatos que involucran a Stansfield, Monet Tejada tiene que cuestionar si Tariq es lo mejor para su familia mientras busca proteger las expectativas en el baloncesto profesional de su sobrino a toda costa. Sus hijos menores, Dru y Diana, cuestionan sus movimientos a medida que ella se distrae más, especialmente cuando Monet llega a confiar de nuevo en Cane a pesar de sus acciones contra la familia. Al hacerlo, Monet se encuentra reconciliándose con Mecca, un hombre que quiere mostrarle un mundo completamente nuevo, potencialmente a costa de destruir el anterior, lo que obliga a Monet a apoyarse en Tariq, que debe decidir qué quiere realmente y qué va a sacrificar para conseguirlo.

La segunda temporada de «Power Book II: Ghost» está protagonizada por Michael Rainey Jr. («Power», The Butler de Lee Daniels) como «Tariq St. Blige (Mudbound, «The Umbrella Academy») como «Monet Stewart Tejada», Shane Johnson («Power», «Behind Enemy Lines») como «Cooper Saxe», Gianni Paolo (Ma, «The Fosters») como «Brayden Weston», Daniel Bellomy (The Real MVP: The Wanda Durrant Story) como «Ezekiel ‘Zeke’ Cross», Paige Hurd («The Oval», «Hawaii Five-O») como «Lauren Baldwin», Cliff «Method Man» Smith («The Deuce», Garden State) como «Davis MacLean», «Larenz Tate (Ray, Crash) como «Rashad Tate», Melanie Liburd («This is Us», «Gypsy») como «Caridad ‘Carrie’ Milgram», Daniel Sunjata («Graceland», «Manifest») como «Mecca», Berto Colon (Inside Game, «Orange Is the New Black») como «Lorenzo Tejada», Woody McClain («The Bobby Brown Story», «The New Edition Story») como «Cane Tejada», Lovell Adams-Gray («Coroner», «Slasher») como «Dru Tejada», «LaToya Tonodeo («The Fosters», «The Oath») como «Diana Tejada», Alix Lapri («Power», Den of Thieves) como «Effie Morales» y Paton Ashbrook («House of Cards», «Shameless») como Jenny Sullivan.