Luz verde a la reposición de ‘Party Down’ con seis nuevos capítulos

Starzplay anuncia que ha dado luz verde a la reposición de «Party Down». El éxito de la comedia de culto volverá con seis nuevos episodios y será producida ejecutivamente por los ex alumnos de «Party Down» Rob Thomas («Veronica Mars», «iZombie») junto con John Enbom («iZombie», «Benched»), Paul Rudd (Ant-Man, Ghostbusters: Afterlife), Dan Etheridge («Veronica Mars», «iZombie») y Adam Scott («Parks and Recreation», «Big Little Lies»). Enbom también será el director de la serie.

Además de actuar como productor ejecutivo, Scott también volverá a repetir su papel junto con los miembros del reparto original Ken Marino («Veronica Mars», Role Models), Jane Lynch («Glee», «Criminal Minds»), Martin Starr (Knocked Up, «Silicon Valley»), Ryan Hansen («Bless this Mess», «Veronica Mars») y Megan Mullally («Will & Grace», «The Great North»), que regresarán en la esperada nueva temporada.

«Después de más de 10 años, estamos encantados de que el reparto, muchos de los cuales son ahora estrellas premiadas enormemente populares, vuelvan a enfundarse sus pajaritas rosas y se encaminen de nuevo a la fiesta», dijo Jeffrey Hirsch, presidente y director general de STARZ. «La demanda de los fans de un renacimiento de ‘Party Down’ es clara y estamos deseando ver lo que Rob, Paul, John, Dan y ahora Adam harán al dar vida de nuevo a este proyecto tan especial y a estos divertidísimos personajes.»

«Party Down» acompaña a un equipo de catering de Los Ángeles, un sexteto de aspirantes a Hollywood atrapados trabajando a cambio de propinas mientras esperan su «gran oportunidad». Cada episodio de esta comedia de media hora de duración muestra al desventurado equipo de catering trabajando en un nuevo evento – e inevitablemente enredándose con los pintorescos invitados y sus absurdas vidas.

Las dos primeras temporadas de «Party Down» se estrenaron en STARZ en 2009 y 2010. Se espera que la reposición de «Party Down» comience a producirse en 2022.