Lucía Lacarra presenta su nueva compañía con Lost Letters, un espectáculo sobre las cartas enviadas desde el frente

Después del éxito con su anterior espectáculo In the still of the night, gracias al que la bailarina guipuzcoana obtuvo el premio Max como mejor intérprete femenina de danza en 2022, Lucía Lacarra emprende una nueva aventura profesional que llega hoy a Teatros del Canal: el primer espectáculo de su propia compañía, el Lucía Lacarra Ballet, con coreografía del primer bailarín canadiense Matthew Golding. La Sala Roja acoge esta noche el estreno en la Comunidad de Madrid de Lost Letters, una producción sobre las cartas enviadas desde el frente, con cinco funciones hasta el sábado 23 de diciembre.

Diez bailarines componen el Lucía Lacarra Ballet, la compañía fundada por la intérprete guipuzcoana y cuyo proceso de selección tuvo lugar en una audición celebrada en Teatros de Canal de Madrid, el mes de junio. Se trata de una compañía de corte neoclásico-contemporáneo y está encabezada por los primeros bailarines Lucía Lacarra y Matthew Golding. Uno de los objetivos del Lucía Lacarra Ballet es servir de plataforma para el inicio profesional de los jóvenes miembros de su Cuerpo de Baile. El debut del Lucía Lacarra Ballet tuvo lugar el pasado mes de octubre en el Teatro Arriaga de Bilbao.

Desde la trinchera

En cualquier conflicto bélico a lo largo de la historia, las cartas escritas de puño y letra desde el frente de batalla y respondidas desde la inquietud del hogar proporcionaban una conexión vital entre los soldados y sus familias y seres queridos. Pero, ¿qué sucedería si una de esas misivas se perdiera? Basada en una carta real escrita por el artillero de la Primera Guerra Mundial Frank Bracey a su esposa, Win, Lost Letters imagina cómo podría haber cambiado el destino de esa mujer si nunca hubiera llegado a sus manos la carta que le envió su amado esposo. Lost Letters transforma una historia real en un guion y argumento original para un ballet.

El coreógrafo Matthew Golding ha construido la escena central de Lost Letters sobre la simbólica amapola del recuerdo, una flor empleada para conmemorar a los hombres y mujeres muertos en todos los conflictos bélicos en países como el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y en menor medida en los Estados Unidos.

Richter y Rachmaninov son los autores de la música de Lost Letters, mientras que simultáneamente se proyecta la película rodada en el flysch (formaciones rocosas) la ermita de San Telmo y el convento de la localidad guipuzcoana de Zumaia. El guion parte de la idea original de Matthew Golding y contó en la dirección con el cineasta vasco Ekain Albite.

Lost Letters es un espectáculo creado en coproducción con el Teatro Arriaga Antzokia, Kursaal Eszena, el Teatro Principal de Vitoria-Gasteiz y el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, contando con Teatros de Canal de Madrid como colaborador. Esta producción ha obtenido el apoyo del Gobierno Vasco y del Ayuntamiento de Zumaia.

Considerada una de las mejores bailarinas de su generación, la artista guipuzcoana atesora un envidiable palmarés con los premios Nijinsky, Benois de la Danse – el ‘oscar del ballet’-el Premio Nacional de España, entre otros, habiendo sido reconocida como Bailarina de la Década en el Kremlin. Gracias a su anterior espectáculo, In The Still Of The Night (2021) –segunda obra de Goldenlac Productions, plataforma de creación y producción fundada por la bailarina guipuzcoana y Golding-, recibió el premio Max como mejor intérprete femenina de danza en los XXV Premios Max de las Artes Escénicas. En septiembre de este año, ha recibido el premio Petipa de la Petipa Heritage Foundation en el Herbst Theatre de San Francisco.

Tras la actuación del miércoles 20 de diciembre, se ofrecerá un encuentro con Lucía Lacarra, con el coreógrafo y primer bailarín Matthew Golding, y con el resto del elenco del Lucía Lacarra Ballet, en el que se desvelarán los entresijos de la creación de Lost Letters. El coloquio será moderado por la periodista y crítica de danza Iratxe de Arantzibia.