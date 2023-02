Louis Tomlinson lanza nuevo single ‘Written All Over Your Face’ y presenta el tráiler de su esperado documental ‘All Of Those Voices’

«Written All Over Your Face» es el tipo de canción que Louis sentía que le faltaba a su álbum debut. «Mirando hacia atrás, de lo que más me arrepiento de Walls es que, por mucho que me guste, no había suficientes momentos que te alejaran del centro del disco», comenta Louis con sinceridad. «Canciones como ‘Written All Over Your Face’, están llenas de sentimientos diferentes, sabores diferentes y sonidos diferentes, pero lo importante es que todos tienen sentido dentro del contexto del disco y ayudan a formar la identidad del mismo».

Esta semana Louis también ha presentado el tráiler del esperado y emotivo documental All Of Those Voices, que se estrenará en los cines de todo el mundo el miércoles 22 de marzo por tiempo limitado.