‘Lo que hay dentro de mi’, el último single de Malmö 040

Pocas bandas tienen tanta proyección como Malmö 040. Hace tan solo unos meses publicaban su primer álbum «Los Cobardes Viven Siempre» haciendo SOLD OUT en casi todos los conciertos de presentación (La Sala, Palau de Alameda de Valencia, Sala Razzmatazz 2 de Barcelona y Sala Shôko de Madrid, donde vendieron las entradas en solo tres semanas con cuatro meses de antelación). Su nombre aparece en grande en muchos de los festivales del verano como Arenal Sound (Castellón), el Jardín de Las Delicias (Madrid), Interestelar (Sevilla), White Summer (Girona), Amante (Zaragoza) entre muchos otros… Sus cifras también deslumbran. Por su Spotify pasan unos 40.000 oyentes al mes, acumulando más de 500.000 en solo unos meses, siendo uno de los grupos que más han crecido en la plataforma en España. Su tema más popular, «Matar La Pena», junto a Besmaya, acumula más de 12.000.000 de streams. Pero, no solo esto, su «Los Cobardes Viven Siempre» ya acumula más de 3.500.000 escuchas y sus temas acumulan más de 34.000.000.

Parece una locura que habiendo publicado un LP en febrero de 2023 presenten, aprovechando el verano, un nuevo tema LO QUE HAY DENTRO DE Mí. Este nuevo single es un reflejo de su trayectoria marcada por la honestidad de sus letras y la vitalidad de sus composiciones. Un manifiesto musical, que cuestiona con astucia la frivolidad y el artificio que a menudo rodean el mundo de la música. Este retrato musical no sólo seduce por su melódica belleza, sino que también resuena por su genuina sinceridad. De manera elegante, el grupo esboza un relato sonoro que realza su autenticidad y originalidad, entretejiendo letras introspectivas con melodías llenas de vitalidad. Más que una simple canción, es una declaración sutil de su independencia artística y su inigualable esencia.

En Lo Que Hay Dentro de Mí las estrofas nos sumergen en la esencia de Malmö 040, con su característico estilo sincero y desprovisto de afectación. En contraste, los estribillos explotan con melodías rompedoras y pegadizas que enganchan y obligan al oyente a vivir la experiencia junto a la banda. En esta particular composición, la influencia de Carlos Sadness, colaborador en este proyecto, es perceptible, inyectando una dosis de su particular carisma y sensibilidad musical a la obra. «Lo Que Hay Dentro de Mí», lanzada justamente para la temporada estival, es una perfecta banda sonora de verano. Tiene la energía radiante del sol y el ambiente relajado de las vacaciones, pero también la seriedad y la profundidad de un atardecer reflexivo. Es un sencillo que no sólo se disfruta, sino que también invita a pensar y reflexionar.

Esta banda de Barcelona compuesta por Carlos Framis, Víctor Rossy, Nacho Peguero, Gonzalo Saumell y Joan Isern se juntó hace unos años para tocar y componer sus propias canciones. Tras dos años de conciertos por la ciudad, mostrando su pasión por la música y haciéndose notar en la escena, comenzaron a grabar canciones Así llegaron dos EP´s «040» y «Último Asalto» y un disco «Los Cobardes Viven Siempre» publicado en 2023.

Su primer disco «Los Cobardes Viven Siempre» (2023) es una demostración clara del crecimiento y la madurez musical de la banda, que ha sabido evolucionar y consolidarse como una de las formaciones más interesantes de la escena musical actual. Cada una de las canciones incluidas en el álbum han sido cuidadosamente seleccionada para conformar un mensaje coherente y impactante, que invita al oyente a un viaje sonoro que le llevará desde las canciones más animadas hasta las más íntimas y reflexivas.

En el contexto de la carrera de Malmö 040, este nuevo lanzamiento es una declaración importante de quiénes son y qué representan. Es un paso adelante en su evolución artística y un claro indicativo de su capacidad para romper las normas establecidas y ofrecer algo auténtico y relevante.