Llegan las ‘Estaciones Sonoras’ de primavera

El festival Estaciones Sonoras celebra la llegada de la primavera con una nueva edición que volverá a reunir en Cascante a los grupos más demandados de la cartelera nacional e internacional. Hasta 13 conciertos se sucederán este fin de semana acompañados de una variada programación que incluye numerosas actividades como catas, teatro infantil y la mejor gastronomía de la ribera navarra.

Con poco más de 3000 habitantes, que se espera se dupliquen este fin de semana, ya está todo preparado para recibir a grandes artistas internacionales como Brian Fallon, quien despedirá su gira por España desde los escenarios cascantinos en su última actuación en España tras Madrid y Barcelona. No lo hará solo, la leyenda de New Jersey y ex líder de The Gaslight Anthem, que por cierto ya ha anunciado su vuelta a los escenarios, presentará su nuevo álbum en solitario Local Honey acompañado por las actuaciones de los grandes músicos americanos, Chris Farren y Jesse Malin. El nuevo trabajo de Fallon, cuyo éxito ha sido avalado por el mismísimo Bruce Springsteen, llega tras triunfar con su dos anteriores trabajos (Painkillers en 2016 y Sleepwalkers en 2018 grabado en New Orleans con Tim Hutt) y será la única oportunidad de verle en Navarra en su gira actual.

Pero además las Estaciones Sonoras de Primavera recibirán el próximo 13 de mayo a Mikel Erentxun que vuelve a los escenarios cascantinos con su banda al completo y en eléctrico. Una ocasión para celebrar por todo lo alto sus 35 años de canciones en su gira «Amigos de Guardia» tras un año lleno de reconocimientos como el Ondas a su trayectoria en 2021. El músico donostiarra dará una nueva vida a una selección de sus míticas canciones(«Intacto»,» Veneno», «A un minuto», «Mañana», «Esos ojos negros», «Se libre se mía» «Entre salitre y sudor»etc.) incluidas en este personal proyecto, producido por Ricky Falkner, con la colaboración de una veintena de artistas como Enrique Bunbury, Leiva, Coque Malla o Andrés Calamaro.

Compartirá escenario con la girldband Ginebras, que regresan con su música pop para presentar su último LP Ya dormiré cuando me muera, lleno de hits y diversión y catalogado como uno de los mejores discos del 2020. Les acompañarán ese día Karavana, cuyo sonido indie rock transita por influencias de The Strokes, The Vaccines o Wallows presentando su último trabajo, No pegamos nada; y Niña Polaca, con Asumiré la muerte de Mufasa. Una producción cuidada, elegante y potente, en la cual, junto a Dani Alcover (Dover, La La Love You) va un paso más allá con armonías, arpegios, coros, líneas superpuestas de guitarras, clavicordios, trompetas y toda una colección orquestal que acompaña a la formación clásica de la banda.

Cerrará la jornada la presentadora de Radio 3 Virginia Diaz en sesión DJ. La conductora del programa ‘Cachitos de hierro y cromo’ (LA 2 TVE) y presentadora de ‘180 grados’ (Radio 3), ofrecerá pondrá el broche final a la jornada con un recorrido por la música alternativa española e internacional.

Además, el sábado 14 de mayo, podremos disfrutar además de la música de Fallon y su banda, con La M.O.D.A que tras sus últimos éxitos repite en los escenarios cascantinos para presentar su nuevo disco «Nuevo cancionero burgalés»(N.C.B) en un directo que ya ha agotado todas las entradas y donde sonarán nuevos éxitos como «La molinera» o «Mañana voy a Burgos»

Una jornada que contará además con la potencia de bandas femeninas como la madrileña Shego y su apuesta por el punk, el lo-fi y pop, pasando por sonidos más electrónicos y raveros o el trío barcelonés Mujeres, presentando su disco indie rock, Rock y Amistad. Por último Alberto &García clausurarán esta edición desde el Escenario #Yo compro en Cascante, organizado para apoyar el comercio local y que ofrecerá conciertos gratuitos gracias a la colaboración de patrocinadores y colaboradores del festival.

Catas de cerveza, vino, leche y mucho más

Estaciones Sonoras, organizado con la colaboración de Gobierno Foral, Fundación La Caixa, Fundación Caja Navarra, y el Ayuntamiento de Cascante, dentro del programa Innova, es mucho más que música. Durante todo el fin de semana se sucederán numerosas actividades paralelas con la colaboración de entidades como Enhol y Ambar para «convertir el festival en una experiencia en la que disfrutar con los cinco sentidos y con toda la familia«, según explica su director Anselmo Pinilla.

Así se han organizado actividades tan diversas como una merienda popular en la que los más pequeños podrán disfrutar de leche de las vacas de «Planillo», ganadero local que se ha forjado su fama con «las vacas más guapas», según avalan los diversos concursos de belleza europeros en los que ha participado y que los más pequeños podrán conocer de primera mano. También para ellos se ha organizado un ciclo de teatro en inglés de la mano de Kids&us.

Además, los más mayores podrán disfrutar como auténticos beer sommeliers gracias a la cata de cervezas que ofrecerá Ambar que, con sus 120 años de historia, presentará algunas de sus especialidades más afamadas como sus variedades de tres maltas o su cerveza sin gluten.

Los aficionados a la enología también podrán disfrutar el sábado 14 con la cata de vinos Malón de Echaide con sus tres variedades rosado, tinto y chardonnay que se podrán disfrutar maridados con una degustación de Quesos del Mundo.

Por último, el 11 de junio tendrá lugar la segunda edición del «Entorno Sonoro«, una iniciativa llevada a cabo en colaboración con la asociación cascantina de amigos de la naturaleza «Muérdago», con el objetivo de favorecer la recuperación del entorno natural cascantino. La recaudación de los vasos reutilizables del festival, se destinará, en esta ocasión, a la construcción de cajas nido para aves en una jornada lúdica para toda la familia.

Estaciones Sonoras, volverá el próximo mes de agosto con la edición de verano de la cual ya se han avanzado algunos nombres como Lala Love You o Sandra Bernardo, entre otros.