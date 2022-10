Las artes del cuerpo y la creación iberoamericana se unen en dos ciclos en el Festival de Otoño

La más vibrante creación escénica iberoamericana ocupará los escenarios del Festival de Otoño en su sección Orilla abierta, que reúne diez espectáculos con sello argentino, uruguayo, chileno, brasileño, colombiano y dominicano. En otro de los ciclos de este encuentro escénico, Cuerpo (In)finito, cuatro coreógrafas presentarán sus últimas creaciones.

La creación iberoamericana tiene una «importancia fundamental» en el Festival de Otoño, según afirma su director, Alberto Conejero. Desde Orilla abierta, añade, «queremos explorar y cuestionar los complejos e intensos vínculos que comparten estos territorios». Aquella otra orilla del Atlántico, sigue Conejero, está «abierta, como las puertas y las fracturas y las identidades. Y abierta por su voluntad de encuentro. Todas las propuestas indagan desde el cuerpo, la palabra y el objeto en cuestiones como el extractivismo de territorios y cuerpos, el género y el cuerpo disidentes, las violencias, la memoria y el duelo, y la posibilidad todavía de restauración de la dignidad».

Las representaciones de Orilla abierta comienzan el 11 de noviembre con funciones en el Teatro de La Abadía y la Sala Mirador. En La Abadía se presenta Manuela Infante con Cómo convertirse en piedra (11 y 12 de noviembre). La directora, dramaturga, música y guionista chilena lleva unos años entregada a la tarea de pensar y hacer un teatro no-humano o post-antropocéntrico. En Cómo convertirse en piedra lleva a cabo una crítica contra el extractivismo del capitalismo patriarcal con respecto a la Tierra y a la feminidad.

También La Abadía exhibirá Ana contra la muerte (del 25 al 27 de noviembre), que el dramaturgo uruguayo Gabriel Calderón escribió al poco de perder a su hermana de 35 años. En esta obra dialogan tres mujeres sobre el calvario de una de ellas, Ana, que ve cómo su hijo se apaga enfermo de cáncer. La obra es un grito metafórico atravesado por otras muchas cuestiones. Cuestiones filosóficas, al plantear qué hay detrás del rechazo a la muerte. Cuestiones psicológicas, porque se plantea qué hay detrás de la manipulación de la memoria que llevamos a cabo tantas veces. Y cuestiones políticas, porque además Ana es pobre, o solo carente de los privilegios que disfrutan otras personas y que a ella se le niegan.

A la Sala Mirador (11 y 12 de noviembre) llega Petróleo, la quinta obra de la compañía argentina Piel de Lava. Este colectivo ha basado su trabajo (desde que empezaron allá por 2003) en la búsqueda de un método de creación colectiva, indagando en los mecanismos de la actuación y en la dramaturgia grupal. Sus componentes son cuatro actrices, que para esta pieza se meten en el día a día de cuatro hombres que trabajan aislados en la extracción de petróleo, allá en la fría Patagonia argentina. Su dinámica cotidiana se ve alterada porque uno de ellos se acaba de incorporar recientemente a esta labor extrema.

Vuelve al Festival de Otoño La Columna Durruti, esta vez al Teatro Pradillo (12 y 13 de noviembre), con NOCTURNO DE ULRIKE O EL SUJETO HISTÓRICO, un cóctel explosivo donde resuenan Ulrike Meinhof, Derrida, la hauntología, la posmodernidad, Mark Fisher, la depresión, el suicidio y la pregunta por el sujeto histórico, entre otras cosas. Arte y filosofía, teatro y pensamiento, acción y búsqueda crítica. A los fundadores de la compañía, los argentinos Maricel Álvarez y Emilio García Wehbi, se les une en esta ocasión el artista, activista y crítico cultural español Marcelo Expósito para abordar un díptico que tiene como eje disparador la polémica figura de Ulrike Meinhof, periodista, antibelicista militante y miembro principal de la banda terrorista alemana Baader-Meinhof.

La aportación argentina se completa con el díptico que presenta una de las figuras más importantes de la última escena del país austral, Marina Otero, con su impactante Fuck Me (Fóllame) y su íntima Love Me (Ámame).

Nacida en Buenos Aires en 1984, el trabajo de Marina Otero se enmarca en un gran proyecto que ella bautizó como Recordar para vivir, con el que quiere construir una obra inacabable sobre su propia vida. En Fuck Me (15 y 16 de noviembre, Teatros del Canal) Otero es una mujer que trama una venganza contra los hombres. Es una directora y bailarina resentida, que los cosifica cuando los dirige en escena. Los convoca para tratar de entender la dependencia que tiene de ellos. Al mismo tiempo la obra juega con la idea de poder manipularlos. De otro modo, explica Otero, «me siento encarcelada en ese amor imposible que es para mí el sexo masculino (…) Todo eso tiene que ver con esta sociedad donde se condena estéticamente a la mujer, que tiene que estar siempre linda, tener buen culo y tal, y el hombre puede ser calvo, gordo y viejo y siempre le va a ir bien. Y como siempre se cosificó más a la mujer, yo quise cosificar más al hombre a modo de venganza».

Después de Fuck Me, el sexo, vino Love Me, el amor, su última obra hasta la fecha (Réplika Teatro, 25 y 26 de noviembre). Escrita junto a Martín Flores Cárdenas, a Otero le interesaba para esta pieza exponer la violencia femenina, huir de esa corrección política del feminismo donde la mujer es la víctima y es buena como único rol. «Nosotras -explica la dramaturga-, por acontecimientos relacionados con el machismo, tenemos oscuridades, violencias, traemos una historia y hay que hablar de eso, de nuestro dolor y del mal que hacemos también».

Por su parte, el Teatro del Barrio (12 y 13 de noviembre) es el escenario donde veremos El Palmeral, de La Maldita Vanidad, compañía, productora, escuela y sala de Bogotá, que lleva más de una década trabajando por hacerse un hueco con una visión contemporánea de la escena. Bajo la dirección de Jorge Hugo Marín, presentan esta pieza del dramaturgo español Albert Tola, que Marín describe como «una obra simbólica, metafórica y poética que se basa en la narraturgia, en la exploración del texto».

Situada en el territorio del entonces Al-Ándalus, cuando España aún no existía como nación, la obra relata la historia de un funcionario de una pequeña corte, el historiador y poeta Abu Hâssan, que se enamora de un soldado, Tahir. Como consecuencia de esta pasión ambos son degollados públicamente en un palmeral. Primero Tahir. Después Hâssan. Entre una ejecución y otra discurre esta pieza, narrada a través de siete voces que cuentan la historia con el fin de reconciliarse con el dolor que ha provocado, de comprender y arrojar luz.

De República Dominicana y Estados Unidos procede deader than dead (Más muerta que muerta), de la coreógrafa Ligia Lewis, en colaboración con La Casa Encendida (19 y 20 de noviembre). Afincada en Berlín, Lewis, ha elegido Barcelona y Madrid para estrenar en Europa esta obra que empezó a fraguarse poco antes de que llegara la pandemia y que, en su forma final, bailan cuatro artistas. La pieza presenta varios módulos y cada uno de ellos es una ilustración paródica de la muerte, la inmovilidad y el vacío. Está acompañada de una poderosa banda sonora en la que encontramos cantos medievales, música electrónica y voces sintetizadas. Lewis coreografía el espectáculo del sufrimiento negro como condición de la supremacía blanca.

De Brasil proviene la danza frenética de Bruno Beltrão, que estrena New Creation (Nueva Creación) en el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque (12 y 13 de noviembre). Si en Inoah, su pieza anterior, de 2017, Beltrão ya planteaba un movimiento que negociaba los conflictos indisolubles y las violentas contradicciones sociales de su país, New Creation es una obra poderosa y conmovedora que da testimonio de estos últimos cuatro años en Brasil: una sociedad en manos de la ultraderecha. Las escenas se suceden transmitiendo muchas cosas, a veces contradictorias entre sí, a veces simultáneamente, cada una con su propio diseño de luz, sus propios protagonistas y su propio lenguaje corporal, jugando con los significados, con lo sagrado y lo profano, con la verdad y la mentira, con la violencia y el amor.

Y de Brasil también llega la mirada de Christiane Jatahy sobre el universo del cineasta Lars von Trier en Entre chien et loup (Entre perro y lobo), que se verá en el Teatro María Guerrero (del 25 al 27 de noviembre) gracias a la colaboración del Centro Dramático Nacional. El espectáculo está íntimamente ligado a Dogville, una película sobre una enigmática mujer que encuentra refugio en una pequeña comunidad. El deseo de encajar la empuja a esclavizarse progresivamente, aceptando los deseos de los demás. Aceptar para que te acepten, hasta que no se puede aceptar más.

Christiane Jatahy, directora de cine y teatro que no trabaja en su país, Brasil, desde que gobierna allí Jair Bolsonaro, no recrea directamente la historia de la película de Lars Von Trier, sino que muestra cómo un grupo de actores-personajes se reúne en lo que los franceses llaman una mise en abyme, una forma fractal de metalenguaje que juega a construir estructuras narrativas que terminan provocando los incidentes que hacen aflorar los nuevos significados.

El ciclo de Cuerpo (In)finito propone a los espectadores una constelación de obras que tienen el cuerpo como signo central. Sus cuatro propuestas se mueven entre lo que se considera danza contemporánea, teatro danza y creación híbrida. En esta edición, el festival presenta, según explica su director Alberto Conejero, las propuestas de creadoras «que indagan en aquel reclamo de Spinoza: ¿Qué es lo que puede un cuerpo? Sí, todo lo que puede un cuerpo, que es también lo que nunca pudo o ya no puede. Su poder de improvisación, de inventiva, su fragilidad y su fulguración. Su límite y su trascendencia».

Cuerpo (In)finito reúne propuestas en las que el cuerpo se embosca con la pintura, el objeto o la tradición, a cargo de Poliana Lima, La Chachi, Janet Novás y Federica Porello.

Poliana Lima protagonizará uno de los estrenos absolutos de este año con Oro negro (Teatro de La Abadía, 22 y 23 de noviembre). Si en el trabajo previo de la bailarina y coreógrafa brasileña afincada en España encontrábamos diversas formas de aproximarse a la cuestión de la identidad a través del cuerpo y la memoria, con Oro negro Lima vuelve sobre una de las grandes preguntas que la ha acompañado siempre: ¿Quién soy?

La segunda de las piezas de Cuerpo (In)finito es NOWHEN (AhoraCuando) de Federica Porello, un cruce entre la danza y el teatro de objetos que se representa en la sala Cuarta Pared el 25 y el 26 de noviembre. El lenguaje coreográfico de la bailarina, profesora y creadora italiana refleja, según la propia artista, la memoria física construida a lo largo de su trayectoria. NOWHEN es un solo interpretado por la propia Porello en el que palabras, movimientos, sonidos, luces, objetos e ideas son puestos, como si formaran una orquesta, al servicio de la escena. Porello maneja estos elementos en un proceso de unión y separación, de disolución y resolución, que es la base de un montaje que busca aceptar una totalidad de diferencias de la que somos partes.

El tercer espectáculo de este ciclo es Where is Janet? (¿Dónde está Janet?), de Janet Novás, que se exhibirá en Réplika Teatro el 19 y el 20 de noviembre. Bailarina, docente y dueña de una poética escénica muy particular, su obra se construye desde la observación, la experiencia y el diálogo con su cuerpo como herramienta principal. Where is Janet? es un collage audiovisual que entra y sale del cuerpo de la performer, un cuerpo instrumento, un cuerpo sentido, un cuerpo lienzo, que se mueve en la interferencia entre la fatiga y la esperanza, movimiento lírico y descarnado, estética que se cuestiona y, porque se cuestiona, se abraza y se quiere.

Cuerpo (In)finito lo clausura la malagueña María del Mar Suárez, La Chachi, que lleva desde 2008 distorsionando el tradicional lenguaje flamenco para acomodarlo a su genuino estilo, donde la hibridación es la norma. Con Los inescalables Alpes, buscando a Currito visitó fugazmente el Festival de Otoño el año pasado, y vuelve de nuevo con esta pieza el 18 y 19 de noviembre al Corral de Comedias de Alcalá de Henares. En este espectáculo de flamenco contemporáneo, la actriz y bailaora expresa la búsqueda del amor, alejado de una consideración romántica, en el siglo XXI.