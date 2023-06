Lacruz: reggaetón LGTBQ+ para romper barreras y abrir mentes

El cantante regresa, tras el éxito de su último disco, con «Quítate la ropa». Una canción con un enfoque gay con la que aboga por la diversidad dentro de la música urbana

El reggaetón no tiene porqué ser machista y patriarcal, y artistas como Lacruz lo demuestran. El cantante venezolano ya mostró con su último disco Hawaira que la libertad y la inclusividad también son valores que puede transmitir este género musical. Y lo logró gracias a una propuesta única que «parte siempre desde el amor. Sea más horney o menos, todo tiene amor. Y mi música tiene también un mensaje representativo de la libertad; porque no somos la AI, sentimos diferentes y el poder estar en una fiesta escuchando algo con lo que realmente te identificas y poder bailarlo, no tiene precio« explica el propio Lacruz.

Su nueva canción, «Quítate la ropa», continúa por esa misma línea, defendiendo un concepto de libertad sexual que, inexplicablemente, parece tema tabú en la música urbana. Y también en otros sectores como el deporte: «QLR está inspirada en lo que puedes sentir cuando no quieres nada con nadie pero terminan dañando tu decisión y tu mente. Creo que a todos nos ha pasado algo similar y lo quisimos reflejar aún más en la parte visual llevándolo al deporte y cosas tan comunes como cuando hay dos chicos que practican el mismo deporte y se gustan, pero no se cuenta». Aportando una visión de la masculinidad basada en la libertad.

Musicalmente, su sonido bebe de «muchos artistas que no tienen sentido entre sí. Pero podría decir que ahora estoy bastante inspirado con los sonidos frescos de Myke Tower, Bad Bunny o Rosalia». Con el reggaetón y el dembow como protagonistas pero con una identidad propia, siempre con la influencia latina de fondo, Lacruz se ha ganado un ejército de seguidores que ven en él un referente para romper barreras en la música actual. Por ello canciones como «Te conocí bailando» suma más de un millón de reproducciones y él acumula 150.000 seguidores en redes como Instagram.

Su objetivo como artista, «dejar huella en el mundo para futuras generaciones». Abrir puertas a cantantes que no están siendo ellos mismos por miedo o por temor a perder seguidores. Gracias a una mente abierta y atrevida con la que pretende romper moldes y, sobre todo, poner a bailar a todo el mundo independientemente de sus preferencias y orígenes. Por ello lleva ya más de un lustro asentado en España, desde donde «siento que he conectado con muchos seguidores y oyentes» que necesitaban una propuesta valiente y rompedora como la suya.