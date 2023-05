La última sensación `afrobeat´ de la escena londinense Onipa estrena en España su disco ‘Off The Grid’

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, acogerá el próximo viernes, 2 de junio, el estreno del último álbum de Onipa titulado Off The Grid, que supondrá el latido de la nueva África en Madrid.

Onipa es un proyecto afrofuturista de Ghana/Londres fundado en 2018 por K.O.G (fundador de K.O.G y Zongo Brigade) y Tom Excell (fundador de Nubiyan Twist). Junto a sus compañeros de banda Finn Booth (Nubiyan Twist) y Wonky Logic (Steam Down). Desde su actuación de debut en el festival The Great Escape, han actuado en otros importantes certámenes del Reino Unido y Europa, incluidos Glastonbury (Truth Stage), Shambala (Dance Tent), Fellabration (Paradiso, Ámsterdam) y espectáculos inolvidables en Zanzíbar y La Reunión en 2020. También fueron invitados por África Express a actuar en Australia para la celebración del centenario de Nelson Mandela, así como en The Circus de Damon Albarn en Leyton, Londres.

Su álbum debut We No Be Machine se lanzó en marzo de 2020 con excelente acogida por la prensa, cuyo eco se calló por culpa de la pandemia. Ello, no obstante, no impidió que Onipa grabase una presentación en vivo inmersiva en los Peter Gabriel Real World Studios para WOMAD, además de exhibirse en SXSW y We Out Here en línea. Hasta no hace mucho giraban con las músicas desatadas de su disco Tapes of Utopia, donde lo orgánico se mezcla con lo electrónico, el ayer con el mañana, la tradición con la experimentación de la cultura urbana contemporánea. A Madrid llegan por vez primera en España con su nuevo y recientísimo disco, Off the Grid, un nuevo viaje que une la historia de los ritmos y danzas ancestrales de África con la electrónica, la música de baile de los clubes y festivales de hoy, conectando el folclore africano y la narración de cuentos con el rap, jazz y hip hop. Off The Grid supone el primer lanzamiento en Real World Records de Peter Gabriel y cuenta con un elenco impresionante de colaboradores, incluidos Moonchild Sanelly, David Walters, Dele Sosimi y Theon Cross.