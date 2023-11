La serie original Movistar Plus+ creada y protagonizada por Berto Romero, se estrena este jueves 23 de noviembre

Berto Romero se asoma al género de terror con ‘El otro lado’, una serie original Movistar Plus+ en colaboración con El Terrat (The Mediapro Studio) y dirigida por Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro.

Nacho Nieto, periodista especializado en lo paranormal, pasa por su peor momento profesional y personal. Tras un intento fallido de suicidio, vuelve a la vida acompañado por el fantasma de su mentor, el doctor Estrada, mítico comunicador del misterio, fallecido hace más de 20 años.

En ese momento se cruza en su vida un virulento caso poltergeist en un piso del extrarradio de Barcelona, en la calle Cardenal Cardona, quizás el caso paranormal más importante de los últimos años. Nacho acude al piso de los fenómenos, donde viven Eva y Rubén, acompañado por el espíritu de su mentor, y ayudado por Juana, su mano derecha en su antiguo programa de radio.

Mientras Nacho desenreda el misterio de esa casa se enfrentará a un oscuro secreto de su pasado. Un secreto que le relaciona directamente con Gorka Romero, quien fue su compañero de investigaciones, y que ahora es el referente del periodismo del misterio en España.

Andreu Buenafuente (‘El Pregón’, ‘Tiempo después’), María Botto (‘Código emperador’, ‘Malnazidos’), Eva Ugarte (‘Mira lo que has hecho’, ‘El juego de las llaves’), Nacho Vigalondo (‘Veneno’, ‘Colossal’, ‘Open Windows’), Albert García (‘Rebooted’), María Pascual (‘Amor de cans’) y Hugo Morenilla (‘Campamento Newton’, ‘Un hombre de acción’) completan el reparto principal de la serie.

Estreno en doble episodio semanal el 23 de noviembre en Movistar Plus+ . Desde ese día, ‘El otro lado’ estará disponible para todos, seas del operador que seas. ‘El otro lado’ es una serie original Movistar Plus+ en colaboración con El Terrat (The Mediapro Studio).

La distribución internacional de ‘El otro lado’ está a cargo de Movistar Plus+ Internacional.

