La serie dramática ‘Little Birds’ llegará a España este domingo

Starzplay, el servicio internacional de streaming premium de Starz estrena este domingo 14 de febrero la serie Little Birds en Bélgica, Brasil, Francia, Latinoamérica, Luxemburgo, España y Países Bajos.

Producida por Warp Films y distribuida internacionalmente por ITV Studios, “Little Birds” está inspirada por la colección de cuentos eróticos de Anaïs Nin’. Situada en el Tanger de 1950 y rodada en localizaciones de Andalucía en España, la serie de seis episodios está protagonizada por Juno Temple (Malefica, Maestra del Mal, “Dirty John”), Hugh Skinner (“Los Windsors,” “Fleabag”), David Costabile (“Billions,” “Suits,” “Bad”), Nina Sosanya (“Brave New World,” “His Dark Materials,” “Killing Eve”) y la española Rossy De Palma (La ley del deseo, Julieta)

En Little Birds llegamos de Nueva York a lugares exóticos junto a la heredera Lucy Savage (Juno Temple) quien apenas desembarcando del trasatlántico a vapor, se encuentra abierta al amor y preparada para el matrimonio. Al no ser recibida por su marido Hugo (Hugh Skinner) de la manera que ella esperaba, se sumergirá en el sorprendente, diverso y corrupto mundo del Tánger de 1955. No se trata de un drama histórico sobre la ingenuidad en el extranjero. Al contrario. Little Birds es un cuento moderno de una mujer que se pierde y se encuentra mientras va cayendo dentro de la fascinante madriguera del conejo. Lo que Lucy descubrirá es un mundo en movimiento, un país que se encuentra en la antesala de la independencia y que está habitado por un amplio abanico de personajes que incluyen a la provocativa dominatriz Cherifa Lamor (Yumna Marwan), quien cautivará particularmente la imaginación de Lucy

Una audaz y subversiva reinvención para nuestros tiempos de este melodrama, Little Birds, que lleva al espectador y a todos los personajes, a un ingenioso, conmovedor y provocativo viaje hacia la libertad y la independencia.

Escrita y dirigida por la autora de The Girl Who Fell to Earth, Sophia Al-Maria y dirigida por el director de “House of Cards” Stacie Passon, Little Birds está producida por Warp Films. Ruth McCance, Peter Carlton y Mark Herbert son productores ejecutivos por parte de Warp Films y Kara Manley por Sky Studios