La Señorita Blanco estrena la segunda parte de su ‘Paisaje dentro de paisaje’

En 2020 Olga Blanco, fundadora de la compañía La Señorita Blanco y nombre artístico de la propia actriz, recibió una llamada de la directora de Teatros del Canal Blanca Li para colaborar con esta institución. Un año después estrenó Sacrificio, la primera parte de la trilogía Paisaje dentro de paisaje. El 3 y 4 de mayo estrenará la segunda parte, Lo animal, en la Sala Negra, acogida al sello Creación Canal. Ambas piezas forman parte de un proyecto de investigación que la actriz catalana ha desarrollado desde 2017 a través de la instalación y la performance, creando una coreografía de imágenes compuestas de cuerpos humanos, plástica y sonido a partir de la exploración de un nuevo concepto de movimiento. Su mirada se dirige al paisaje y la reacción que provoca su contemplación, «la sensación ante lo sublime» ante una montaña, un océano o una obra de arte como algo «bellísimo y terrorífico a la vez porque apela a nuestra finitud. Y es que el paisaje seguirá vivo cuando nosotros ya no estemos aquí», señala Olga Blanco. Si en Sacrificio recurría a elementos del folclore extremeño, como la jota y los cencerros, para articular una liturgia performativa en torno a la sacralización de un espacio/objeto, en Lo animal se mueve hacia el interior del paisaje, hacia lo que esconde, un lugar «en donde existe aquello que como seres humanos no podemos ver, un lugar donde la palabra y lógica se pierden, donde ya solo existe el sonido». En este planteamiento sobre la relación humana con la naturaleza destacan esas raíces extremeñas de La Señorita Blanco y beben de su folclore y tradición, así como de la influencia cristiana, elementos que utiliza para crear nuevos rituales que la ayuden a entender y encontrar su paisaje sagrado. «Lo que mueve mi investigación», afirma, «es la idea de trasladar la lógica del paisaje natural al escenario e imaginar los rituales que puede construir un cuerpo habitando ese paisaje. Extiendo el estudio del ritual, no sólo al origen cultural y antropológico del mismo sino a la propia carne que deviene ritual mismo». Sus composiciones remiten, añade, «a una necesidad de vuelta al origen, a la tierra, a lo sagrado, a lo animal… En realidad, puedo decir que compongo rituales para entender el mundo que me rodea y cómo el devenir de la historia nos ha llevado a la desnaturalización de lo que somos». Tras la función del 3 de mayo de Lo animal, La Señorita Blanco mantendrá un encuentro con el público.