La segunda edición del festival Capítulo uno conecta Matadero Madrid con Corea en un nuevo encuentro de grandes voces de la literatura internacional

Matadero Madrid, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte, celebrará entre el 23 y el 26 de marzo de 2023 la segunda edición de Capítulo uno, Festival Internacional de Literatura de Matadero Madrid, un espacio para la literatura contemporánea internacional en sus múltiples formas –la palabra oral y la escrita; la poesía, la narración, la ficción y la no ficción, las fabulaciones especulativas, los relatos documentales y la escritura crítica– con el objetivo de cuestionar los cánones y descubrir nuevas prácticas creativas. El festival reunirá a protagonistas internacionales como Irvine Welsh, Édouard Louis, Bernardine Evaristo, Maggie O’Farrell, Alexander Vasudevan y Michel Nieva, y a grandes autores españoles, tanto consagrados como voces emergentes, entre ellos Enrique Vila-Matas, Sabina Urraca, Pau Luque y Layla Martínez.

Organizado por Matadero Madrid, con Casa del Lector como colaborador principal, y junto a Cineteca Madrid e Intermediae Matadero, Capítulo uno será durante cuatro días un punto de encuentro de la mejor literatura actual, un lugar de reflexión y celebración de la literatura como vehículo para avanzar hacia una sociedad rica y plural que mira de frente a los grandes temas del mundo y nuestro tiempo.

Capítulo uno estará articulado en varios ejes temáticos que abordarán la complejidad y diversidad de la sociedad contemporánea. Uno será ‘K-Lit’, un apartado dedicado a la literatura y la cultura de Corea del Sur, un país que alberga a creadores y movimientos culturales de enorme impacto, una suerte de boom cultural de las últimas décadas conocido como hallyu. ‘K-Lit’ contará con escritores como Élisa Shua Dusapin y Hwang Sok Yong, performances, talleres y un ciclo de cine coreano.

El festival abrirá sus puertas a la ciencia-ficción con el eje temático ‘Fabulaciones especulativas’. Será un punto de encuentro de la literatura de género más personal e imprevisible, con invitados como el argentino Michel Nieva y las coreanas Bora Chung y Kim Cho-Yeop. Una novedad en esta edición será la apuesta por extender e invitar al festival al público infantil y juvenil con una programación reunida en ‘El Festivalito’, que incluirá talleres, proyecciones y otras actividades amenas y participativas.

Protagonistas indiscutibles

El primer apartado, ‘Capítulo uno’, ofrecerá encuentros con destacados escritores que acercarán sus últimas obras en conversaciones con destacados entrevistadores. El primero será un autor de culto, libre y controvertido. Irvine Welsh saltó a la fama con Trainspotting, un retrato imborrable de la Escocia sacudida por la drogadicción. El británico, de cuya pluma han salido otros terremotos de una marginalidad desasosegadora como Escoria, Éxtasis, Porno y La vida sexual de las gemelas siamesas, será el invitado de una charla con la periodista Patricia Gosálvez.

Enrique Vila-Matas no es solo uno de los autores más celebrados y personales de las letras españolas, sino uno de los más literarios, por cuyas páginas las letras fluyen como forma y tema. El autor de libros como Suicidios ejemplares, Bartleby y compañía, Dublinesca y la reciente Montevideo mantendrá un coloquio con la escritora y comisaria artística Sonia Fernández Pan. Otra de las protagonistas de ‘Capítulo uno’ es una mujer con una extensa obra a la que muchos lectores se han asomado gracias al éxito de su novela más reciente, Hamnet. La irlandesa Maggie O’Farrell, que participa en el festival en conversación con la periodista Begoña Gómez Urzaiz, se consagró con esta ficción en torno a la vida, la muerte y la familia que indaga en el personaje del hijo fallecido de Shakespeare.

Épicas radicales

En ‘Épicas radicales’, el festival se abre un año más a escrituras que abrazan la incorrección política y evitan la autocomplacencia. La mirada social estará presente desde el primero de estos encuentros en el que Édouard Louis mantendrá una conversación con la activista y autora Elisabeth Duval. Louis es un conocido escritor francés, una voz destacada en la defensa de los derechos LGTBI y la denuncia del bullying y la presión social a través de su propia experiencia, que ha plasmado en la trilogía formada por Para acabar con Eddy Bellegueule, Historia de la violencia y Quien mató a mi padre.

Además, ‘Épicas radicales’ dará voz a la reivindicación de la diversidad en los espacios literarios con el encuentro entre Bernardine Evaristo y la filóloga y editora Mar García Puig. La autora británica ha abogado y luchado por visibilizar la variedad de vidas negras que exploran la diáspora africana y profundizan en las complejidades de la humanidad, en novelas como Niña, mujer, otras, con la que ganó el premio Booker. Andrés Felipe Solano, narrador colombiano que ha plasmado la dureza de la vida en las fábricas de Medellín y la violencia de los barrios marginales, se asomará a ‘Épicas radicales’ en un encuentro con la autora y periodista española Sabina Urraca, cuyas crónicas han recorrido en diferentes temáticas desde la autoficción.

Pau Luque, doctor en Filosofía y autor de ensayos como Las cosas como son y otras fantasías. Moral, imaginación y arte narrativo, conversará en este mismo apartado con la escritora y editora Paula Ducay sobre arte narrativo y filosofía moral, dos ideas en cuyo cruce surge un dilema hoy en día de plena actualidad: la ética del creador y los juicios morales a los que puede o no estar sujeto. También en este eje, la cita de Matadero Madrid contará con las autoras de Terres mortes y Carcoma, dos de los libros más impactantes de los últimos años. Núria Bendicho y Layla Martínez, respectivamente, hablarán de violencia y aislamiento, de mujeres terribles y de lugares llenos de sombras de los que es difícil escapar.

K-Lit

Otro de los ejes temáticos llevará al festival hasta Corea del Sur. La mirada a este país asiático, agrupada bajo el título ‘K-Lit’, contará con escritores como Hwang Sok Yong. El conocido autor, volcado en la defensa de movimientos de democratización, charlará junto al periodista Xavi Ayén. En este apartado podrá verse también a Élisa Shua Dusapin, una autora de raíces coreanas nacida y criada en Francia cuya opera prima, Un invierno en Sokcho, ganó importantes premios internacionales. Dusapin, quien compartirá reflexiones con Paula Cifuentes, habla en su más reciente novela, Vladivostok Circus, del deseo y la tensión.

La vibrante industria cinematográfica del país invitado tendrá su espacio en ‘K-Lit’ con un ciclo de proyecciones en Cineteca en el que podrán verse The Book of Fish (Lee Joon-ik, 2021), Dongju: The Portrait of a Poet (Lee Joon-ik, 2016), Secretly, Greatly (Jang Cheol-soo, 2013) y la película de animación La chica satélite y el chico vaca (Chang Hyung-yun, 2014).

Fabulaciones especulativas

Con Kim Cho-Yeop y Bora Chung, otras dos protagonistas de esta edición, Capítulo uno cruza dos de sus ejes temáticos, ‘K-Lit’ y ‘Fabulaciones especulativas’, un apartado en el que el festival abre la puerta a la ciencia-ficción, género a menudo olvidado por las grandes citas culturales y necesario para comprender las pulsiones literarias, sociales y políticas de cada época. La científica y escritora Kim Cho-Yeop es una de las nuevas voces más celebradas del país asiático gracias a sus sorprendentes relatos de ciencia-ficción, reunidos en libros como Si no podemos viajar a la velocidad de la luz. Kim Cho-Yeop entablará una conversación con el escritor Andrés Felipe Solano.

La presencia de Bora Chung, quien compartirá escenario con Bruno Galindo, traerá a Matadero a otra de las nuevas voces coreanas del género, una autora que se sirve en sus aplaudidos relatos de la ciencia-ficción, la fantasía, el realismo mágico y el horror.

‘Fabulaciones especulativas’ se configura así como un encuentro de autores que han hecho de la ciencia-ficción un vehículo original, alejado de la idea preconcebida que se tiene de este lenguaje. Fabulación especulativa es también el personal universo del autor argentino Michel Nieva, que con obras como La infancia del mundo ha llevado el género al terreno de la distopía climática. Nieva presentará su obra en una conversación con el arquitecto y director de Medialab Matadero, Eduardo Castillo-Vinuesa.

Amistades peligrosas

Bajo el título ‘Las amistades peligrosas’, el festival sigue fiel al espíritu de su primera edición con la intención de hermanar disciplinas y generar espacios de encuentro entre literatura, música, artes plásticas o performance. En esta ocasión, el festival contará con El desastre, propuesta nacida de la investigación sonora y textual de la escritora y actriz Sara Martín y el músico Jose Pablo Polo, reunidos bajo el nombre OVERture.

Este apartado reunirá también, enlazando con ‘K-Lit’, la performance poético-musical del dúo coreano Haepaary, una sesión en la que la productora Hyewon y la vocalista Minhee demuestran que la música electrónica y la tradición poética secular coreana conviven de forma magnética en escena. El mestizaje entre campos cristalizará en el encuentro entre el ensayista Alexander Vasudevan y el investigador Javier Gil. Vasudevan es un pensador que ha analizado las problemáticas del alquiler, la gentrificación, la okupación y el crecimiento urbanístico en libros como La ciudad autónoma.

El Festivalito y el humor de HUL

Capítulo uno apuesta en su segunda edición por los lectores más jóvenes. Con el nombre de ‘El Festivalito’, una nueva sección ofrecerá actividades, talleres y lecturas a niños y adolescentes. ‘El festivalito’ ofrecerá un taller de manwa, el cómic coreano, el taller ‘Ciudad de ensueño’ y un tercer taller, ‘Viaje a la Luna’, vinculado al eje de ciencia-ficción. El domingo, La Fantástica Banda acercará la música a los más pequeños con Ooh!, un concierto sobre textos de poetas y autores actuales. Ironía e iconoclastia son los lenguajes en los que se mueve con soltura ¡Hostia un libro! (HUL), una asociación cultural que ha popularizado sus podcasts y encuentros en eventos en los que se promueve la lectura y la cultura ‘con un punto macarra y desenfadado’, en sus propias palabras. Dentro de ‘El Festivalito’, HUL grabará un podcast durante el fin de semana, con diferentes invitados en cada sesión.

Espacio Librería Grant-Capítulo uno

Durante los días del festival, Matadero dispondrá de una librería en la que se podrá encontrar la obra publicada de todos los autores y participantes en las conversaciones y eventos. Situada frente al Auditorio de Casa del Lector, este punto de encuentro ofrece una oportunidad única para profundizar, en primera persona, en un extenso universo de lecturas y referentes literarios.

