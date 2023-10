La Sala de Cristal anima la noche con el acordeón jazzístico del francés Vincent Peirani y la juguetona mezcla de reguetón y pop de Lil Ella

Una de las estrellas ascendentes del jazz europeo, Vincent Peirani, junto a la cantante Serena Fisseau, y la reguetonera andaluza Lil Ella recalan en el ciclo de conciertos de la Sala de Cristal de Teatros del Canal los próximos 26 y 27 de octubre respectivamente.

Ambas actuaciones forman parte del programa que se desarrolla en la sala más íntima de Teatros del Canal, que acoge hasta el 30 de noviembre 19 actuaciones englobadas en tres ciclos: Canal Flamenco, Canal Jazz y Canal Urbano.

El 26 de octubre el jazz tiene nombre de acordeón, un instrumento inhabitual en esta música. En colaboración con el Institut Français, llega el virtuoso acordeonista francés Vincent Peirani, que se expresa con extraordinaria facilidad en una amplia gama de estilos musicales: el jazz, por supuesto, pero también la canción francesa, la música clásica o la música de cine. En 2013 ganó el prestigioso Premio Django Reinhardt al mejor jazzista francés y dos premios Victoires del jazz en 2014 y 2015, respectivamente.

En la Sala de Cristal comparte el escenario con Serena Fisseau, cantante impregnada de jazz, de música tradicional y de improvisación, que interpreta desde hace muchos años canciones de cuna y canciones infantiles para niños, registros en los que se mueve con soltura y delicadeza en inglés, portugués, francés e indonesio, estas últimas como lenguas maternas.

Peirani y Fisseau invitan al público de Teatros del Canal a un viaje envolvente y delicado con la música del disco So Quiet, un diálogo vibrante y sutil entre la voz y el acordeón, con temas como Duerme negrito, Over the rainbow, La tendresse, What a wonderful world o And I love her, de los Beatles.