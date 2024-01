La Ribot presenta en Teatros del Canal DIEstinguished, pieza número 58 de un proyecto de cien obras

DIEstinguished es la pieza distinguida número 58 del proyecto artístico Piezas distinguidas creado por la coreógrafa, bailarina y artista La Ribot. Los días 2 y 3 de febrero estrena esta obra de danza y vídeo en España en los Teatros del Canal.

La Ribot (Madrid, 1962) ha concebido Piezas distinguidas como un laboratorio conceptual que alimenta el conjunto de la filosofía coreográfica y un diario de su perspectiva política del mundo. En esta última pieza de las cien en que pretende culminar un proyecto iniciado en 1990, la artista concibe la danza «como una experiencia y no como una forma». El vídeo actúa en DIEstinguished como testimonio de esta experiencia fugaz.

Equipados con cámaras, a modo de extensiones de sus cuerpos o de prótesis, los intérpretes se graban en movimiento y las imágenes se retransmiten en directo por los teléfonos de los espectadores.

El concepto de cuerpo-operador, punto central de la investigación videográfica de La Ribot desde hace más de veinte años, remite a un método de grabación único y pionero que ella ha desarrollado: cámara en mano y en plano secuencia.

Por primera vez, DIEstinguished lleva esta investigación a escena. Además, desde el punto de vista frontal y tradicional del teatro, el dispositivo de vídeo muestra lo más cerca posible los cuerpos que bailan e invitan al público a un juego de escalas entre plano cerrado y plano abierto.

La obra plantea así una mirada crítica contra el teléfono móvil, cuyo uso en esta pieza crea un «un continuo de movimiento infinito e inasimilable. En cuanto creemos captar algo (…) se funde, se transforma y se nos escapa», según se describe en un texto publicado en el magacín cultural francés Mouvement. Paralelamente se produce otra crítica contra la saturación del mundo actual.

DIEstinguished es la primera creación realizada por La Ribot Ensemble en Suiza. El formato coreográfico de las Piezas distinguidas responde a varios principios: se trata de piezas cortas, cada una está numerada, tiene un título y se enmarca en una serie.

Cada serie forma un espectáculo. Hasta la fecha, La Ribot ha creado y presentado 60 Piezas distinguidas, recopiladas en siete series-espectáculo: 13 Piezas distinguidas (1993), Más distinguidas (1997), Still Distingui shed (2000), PARAdistinguidas (2011), Another Distinguée (2016), Distinguished Anyways (2021) y DIEstinguished (2022). A lo largo del tiempo, el proyecto ha conocido excepciones. Así, DIEstinguished es, al mismo tiempo, la séptima serie y la Pieza distinguida 58.

Nacida en Madrid en 1962, La Ribot es coreógrafa, bailarina y artista. Así, iniciada al final de la transición democrática en España en los años 80, cambió profundamente en el ámbito de la danza contemporánea. Desafía los marcos y los formatos de la escena y del museo, tomando prestado el vocabulario del teatro, de las artes visuales, de la performance, del cine y del vídeo para llevar a cabo un desplazamiento conceptual de la coreografía. Solos, exploraciones colaborativas, investigaciones con aficionados, instalaciones e imágenes en movimiento que presentan las facetas de una práctica proteica, que ya ha sido jugada con el pasado. En 2000 recibió el Premio Nacional de Danza y en 2020 el León de Oro a toda su carrera de la Bienal de Danza de Venecia.