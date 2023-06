La reina del punk californiano, Kate Clover, vuelve a España este verano

Tras su exitosa primera visita a nuestro país, con la mayor parte de los conciertos colgando el cartel de «entradas agotadas», la reina del punk californiano Kate Clover vuelve con otras cinco fechas donde podrá demostrar en directo, de nuevo, por qué lleva años siendo considerada la gran promesa del género.

La artista acaba de anunciar su gira europea al completo. Dentro de ésta, Clover ha anunciado cinco fechas en España, a saber: Lleida (28/06, Cafe del Teatre), Zaragoza (29/06, Sala Zeta), Madrid (30/06, Sala El Sol), Vega de Espinareda (01/07, Espina Sound) y Getxo (02/07, Silver’s Tavern).

Durante esta gira, estará presentando en directo su álbum debut ‘Bleed Your Heart Out‘, un obligatorio para los amantes del punk, el garaje y los pogos, que ha catapultado a la artista a ser la escogida entre incontables candidaturas para abrir la próxima gira norteamericana de The Hives.

Kate Clover es una compositora y música de Los Ángeles, California. Desde bandas locales como X, Germs y The Gun Club, hasta la glamurosa indigencia de las calles del centro, Clover se inspira en la ciudad que la crió, explorando las complejidades del autodescubrimiento, la autocreación y la autopreservación en el lugar donde los sueños nacen para morir. Con Patti Smith e Iggy Pop como sus estrellas artísticas, Clover dominó tres acordes y desertó la escuela de arte, donde aprendió a tocar «Chinese Rocks» de Johnny Thunders, y escribió su primera canción. Se curtió tocando en varios proyectos, pero estaba decidida a actuar en solitario, buscando la independencia y el control total.

Tras lanzar de manera independiente su primer single en 2019, publicó el EP titulado ‘Channel Zero’, mezclado por Carlos de la Garza (Cherry Glazerr, Bleached, Paramore, Wolf Alice), seguido de su álbum debut ‘Bleed Your Heart Out’, publicado en la primavera de 2022.

Al crecer dentro de las culturas marginales del patinaje y el surf, Clover siempre se ha sentido atraída por la alteridad de la contracultura de la costa oeste. Sin embargo, fue la copia que tenía su hermano del libro del fotógrafo Glen E. Friedman ‘Fuck You Heroes’, donde Clover se vio por primera vez a sí misma reflejada en la energía e intensidad de sus imágenes punk-rock. «Todavía no sabía qué significaba nada de eso», explica. «Me atraía la rebeldía que sentía que compartía con los sujetos de su obra. Conecté con la valentía». Dentro de esas fotos, la incipiente inquietud de Clover encontró una causa a la que aferrarse. Los fines de semana en la playa se convirtieron en fines de semana de ir a conciertos. «Volvía a casa en un taxi sonriendo, cubierto de sudor, saliva y cerveza. Encontré mi sitio». Decidida a entrar en la fraternidad del artista, se sumergió en la salvación del rock ‘n’ roll.