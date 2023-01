‘La peregrina’ narra la investigación que tuvo lugar en 2015 tras la desaparición de una joven estadounidense en el Camino de Santiago

En abril de 2015, la denuncia de la desaparición de una joven norteamericana puso en marcha una investigación en el Camino de Santiago. Los senderos, montes y bosques del norte de España se llenaron de policías que se lanzaron en una búsqueda a contrarreloj para encontrar a Denise Pikka Thiem. La investigación no tardaría en guiarlos hacia el nombre de un problemático ermitaño que se había instalado en una cabaña en medio del monte cerca de Astorga. SONORA estrena ‘La peregrina’, un nuevo documental «true crime» co-dirigido, co-escrito y narrado por la periodista Cruz Morcillo, que en dos episodios cuenta la búsqueda de Thiem y explora la figura del hombre que estaba detrás del misterio. «La historia es muy atractiva periodísticamente por muchas razones», explica Morcillo. «Las extrañas circunstancias de la desaparición, o el hecho de que la víctima fuera norteamericana, que le dio gran relevancia internacional al caso, implicó al senador y al FBI y demostró que no se tratan igual todas las desapariciones porque no se escatimó en ningún tipo de medios. Además, la dimensión espiritual del Camino de Santiago chocaba de lleno con lo que le sucedió a ella. Y por último, refleja que los crímenes tienen un componente enorme de azar. A veces, tendemos a engrandecer a los delincuentes, a los asesinos. Y el autor de este demuestra, una vez más, que la mayoría son demasiado vulgares y los motivos, previsibles». Sobre el proceso de investigación y documentación que ha llevado a cabo para este documental, la periodista cuenta lo siguiente: «Yo suelo trabajar con el mismo método. Conseguir el sumario completo del caso, leerlo y analizarlo a fondo, centrarme en qué material es susceptible de encajar en un preguion y a partir de ahí ‘poner voz’ e ‘imágenes’ a ese material. Las voces a través de las entrevistas, que es otra forma de documentarse porque añaden matices que no están en el papel; también las grabaciones de las declaraciones del investigado, de los testigos y los agentes. Con esa documentación ya puedes componer un cuadro bastante completo que luego hay que filtrar y descartar». El documental incluye «una parte luminosa», avanza Morcillo: «Pese a relatar una desaparición, una investigación y la resolución de un crimen, mostramos que el Camino sigue siendo un espacio de paz y un espacio seguro». ‘La peregrina’ está dirigida por Morcillo junto a Pablo G. Batista. El guion lo firman Morcillo e Irene Valiente, la música original es de Miguel Marcos, y Yago Mendívil y David Gutiérrez se han encargado del diseño de sonido. Iván Pérez y José Paz han producido el documental, mientras que Toni Garrido es el productor ejecutivo.