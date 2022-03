La Pegatina lanza nuevo single «Where do we go?» junto a Youthstar

«Where do we go?» es una de les preguntas más recurrentes de los últimos años en todo el mundo, y también el título del próximo tema de La Pegatina. El grupo sigue jugando a probar diferentes estilos junto a colaboraciones internacionales y ahora es el turno de Youthstar, uno los MC de la banda de productores francoinglesa Chinese Man. A nivel sonoro, la canción puede recordar al mítico «Tubthumper» de Chumbawamba pero también al propio «Down for love» o «Nothing but a lie» que publicaron hace unos meses junto a Chef’Special (Holanda) y Querbeat (Alemania) respectivamente. «Where do we go?» trata de poner en relieve aquellas situaciones en las que se hace más fácil romperlo todo que intentar arreglarlo, algo que sucede muy a menudo. Estribillo en inglés, estrofa en español y un pegadizo rap también en inglés que hacen que el tema sea muy accesible para todos los públicos. El lanzamiento viene acompañado de un videoclip realizado por David Solans, conocido por ser el actor protagonista de la serie «Merlí» pero también por dirigir los vídeos de Rita Payés, entre otros. El nuevo disco de La Pegatina se titulará ‘Hacia otra parte’ y verá a la luz esta primavera. Ya hemos podido descubrir las colaboraciones con Panteón Rococó, La Vela Puerca, Querbeat, Chef’Special y Louta pero aún quedan muchas más. Artistas quizá algo desconocidos para el público español pero muy relevantes en la escena de su país, lo cuál convierte a La Pegatina en unos prescriptores de lujo basándose en toda la música que han conocido a lo largo de estos 19 años de trayectoria y sus giras por más de 35 países.