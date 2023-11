‘La gran cacería’, estreno absoluto del nuevo espectáculo de Juan Mayorga

La gran cacería es un proyecto con producción del Teatro del Barrio que vive en el Festival de Otoño su estreno absoluto. Y es un proyecto que parte de una pregunta en segunda persona del plural: ¿Sabéis vosotros qué os quita el sueño? Porque todo arranca en una noche de insomnio a bordo de un barco que cruza el Mediterráneo, un barco que salió de Sicilia con destino al continente. Es quizás un viaje en el tiempo más que en el espacio, porque el Mediterráneo es mucho más que un testigo de la historia de Europa: es protagonista, es carcelero, es enterrador, es forjador de carácter, es alimento de pasiones, es dios y diablo, es mito y realidad. Atravesando el mar al que se asoma tanta literatura en todas sus orillas, un hombre, en su camarote, de noche, no consigue dormir. A su memoria vuelven una y otra vez imágenes de otras naves, de otros viajes.

El viajero cruza un mar que vertebra una idea de Europa, como cuna de una cultura capaz de lo mejor y de lo peor. Se ha ido encontrando aquellas imágenes que vuelven a su cabeza en su devenir por la isla de Sicilia: los mosaicos que exponían la historia del arca de Noé en la catedral de Monreale y los de la villa romana de Casale que llevan por título, precisamente, La gran cacería, donde se representaba la captura de animales en Asia y en África a fin de exhibirlos en los circos del Imperio. El Arca de Noé quiso salvarlos del diluvio, según la Biblia. El Imperio los servía en la arena de sus anfiteatros y circos para deleite de un público ávido de emociones fuertes, raíz antigua de nuestra sociedad del espectáculo.

Imágenes que le quitan el sueño y que llevan al viajero a pensar en los animales que viajan con él en la bodega del barco. Juntos atraviesan ese mar que ha visto crecer la civilización a la que pertenece, una civilización que se ha desarrollado culturalmente pero a base de guerras, conquistas y revoluciones, considerando muchas veces a otras civilizaciones como vulgares bestias. En estos pensamientos está el viajero entretenido cuando le llega la invitación para participar, junto a los demás pasajeros del barco, en un simulacro de catástrofe, para lo que tiene que salir de su camarote. ¿Sale realmente? ¿Realmente está despierto? Porque parece que asiste a ese simulacro, pero quizás solo lo está imaginando, solo lo está soñando. ¿No es el sueño un simulacro poético de lo vivido y lo por vivir? Lo que sucede en ese instante quizás vivido, quizás soñado, es que las bestias, aprovechando el simulacro, se hacen con el control del barco.

Juan Mayorga no es precisamente un hombre acomodaticio, cuando podría serlo perfectamente desde su atalaya de Premio Princesa de Asturias, académico de la lengua y director del Teatro de La Abadía. Mayorga es ante todo un fabulador y un enamorado del teatro y de sus posibilidades, que no deja de explorar desde la escritura y desde la dirección. Ahora encara un nuevo proyecto junto a, nada más y nada menos, el actor inglés Will Keen, muy vinculado a España por motivos profesionales y personales. Keen ha trabajado con directores de la talla de Declan Donnellan, Peter Hall, Michael Attenborough o Tim Carroll y con compañías como la Royal Shakespeare Company, dejándose ver en escenarios londinenses como el National Theatre o el Royal Court, y en otros de Nueva York, París, Berlín, Milán o Edimburgo. Junto a Keen y Mayorga, Elisa Sanz se encarga de la plástica escénica y la iluminación es de Pedro Yagüe, reunidos todos en torno a una experiencia teatral que indaga en las posibilidades expresivas y artísticas de la convivencia entre el soliloquio y las artes del movimiento.