La escritora estadounidense Anne Waldman presentará ‘Para ser estrella a medianoche’ en Condeduque

El próximo martes 25 de octubre, a las 20:30 horas, tendrá lugar en el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, perteneciente al Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, la actividad de spoken word Para ser estrella a medianoche ofrecida por la escritora norteamericana Anne Waldman.

Anne Waldman es poeta, profesora y activista feminista, social y cultural. Su trayectoria como poeta empieza en 1970 y se extiende hasta la reciente traducción en 2022 de parte de su obra en la antología bilingüe Para ser estrella a medianoche (arrebato libros, 2022). Ha sido galardonada con los premios American Book Award y Shelley Memorial Award of The Poetry Society of America, siempre ha estado a la vanguardia y ha colaborado con gran parte de los artistas más importantes de la segunda mitad del siglo XX.

Ha presentado su trabajo en conferencias y festivales de todo el mundo, su trabajo ha sido traducido a múltiples idiomas; Patti Smith ha calificado la poesía de Anne Waldman como «un escudo psíquico para nuestro tiempo». Más allá de su faceta como poeta, Waldman es una de las fundadoras del Poetry Project at St Mark’s Church In-the-Bowery.