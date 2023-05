La danza urbana, con nombres como Kiddy Smyle o The Ruggeds, toma Canal

Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid presenta del 14 al 25 de junio la tercera edición de Canal Street, un ciclo dedicado al hiphop y las danzas urbanas, con espectáculos de los artistas nacionales e internacionales más destacados e innovadores y una battle contest (batalla de baile), donde los bailarines competirán en el escenario llevando al máximo sus habilidades. Este ciclo, con el que Teatros del Canal cierra la programación de esta temporada, se ha convertido en un referente para los amantes de la danza urbana, disciplina que ha saltado de las calles a los escenarios sin perder su esencia. Blanca Li, directora artística de Teatros del Canal, destaca la importancia de Canal Street como parte de su proyecto: «Desde que llegué a la dirección de Teatros del Canal quería abrir este espacio al hiphop y a las danzas urbanas porque me parece muy importante que existan, no solo en la calle, sino también en los escenarios». El ciclo lo componen tres espectáculos de Abderzak Houmi y la Compagnie X-Press, The Ruggeds y Kiddy Smile, este con una propuesta dirigida a la comunidad LGBTQ+, más la competición internacional de breaking.