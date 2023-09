La danza contemporánea sale a la calle con el festival Cuerpo Romo

El territorio de los espacios no convencionales de Teatros del Canal se abre el 16 y 17 de septiembre para el festival de danza contemporánea y música en directo Cuerpo Romo. Coreógrafos, bailarines, músicos y creadores visuales exploran en los nueve espectáculos de la octava edición las posibilidades expresivas de sus cuerpos en piezas de corta duración.

Cuerpo Romo hace alusión al desgaste del cuerpo en contacto con el suelo. La danza en la urbe genera un particular tipo de bailarín que se hace a la dureza del asfalto, se redondea como una piedra. La maleabilidad es una particularidad de la danza contemporánea, necesaria para trabajar en la calle, intervenir espacios e interpelar a los públicos.

En un repaso por las nueve producciones que ha programado el festival figura Asuelto de HURyCAN, el encuentro artístico de Arthur Bernard-Bazin y Candelaria Antelo, que crearon en 2016 esta pieza, premiada como mejor espectáculo de danza en la Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca en 2017. La obra, según sus creadores, es una exploración en proceso del trabajo de la compañía, una observación dentro de la realidad para alcanzar acciones necesarias, comprender la vida como un organismo, como un cuerpo en movimiento, que transmite y comparte lo que es: mágico y tangible, conceptual y sensible, hermoso y feo… Vivo.

El festival contará también con Giovanni Insaudo, que ha creado para su compañía I Vespri

Crisalide. Este nombre es el término italiano para definir la fase anterior a la transformación de la larva en mariposa. La pieza responde a la pregunta de cómo puede representarse en el cuerpo de una bailarina una metamorfosis tan invisible como la que sufre la larva de mariposa.

El bailarín y coreógrafo valenciano Kiko López exhibirá Honest. Formado en el hiphop, la danza contemporánea, las danzas tribales y el modern jazz, López se relaciona en escena con un objeto, una lámpara, que en sus manos cobra vida y con la que hace un viaje interno por el juego y el rechazo, acompañados de una mirada frágil, vulnerable y honesta.

Carla Cervantes y Sandra Egido, que trabajan juntas desde 2013, con un estilo de danza con influencias de la danza contemporánea, el break dance y el threading, bailan en Cuerpo Romo

Somos. En ella, el lenguaje y el movimiento corporal dialogan para transmitir un mensaje íntimo en el momento presente. Encarna y simboliza un viaje de conexiones y conversaciones internas que, según sus creadoras, llevan a afrontar enredos emocionales. Un espacio para poder apreciar la belleza del desorden, del arte en movimiento, de la unión y el conjunto, de la escucha interna y el vínculo.

El ganador del premio de coreografía International Solotanz Stuttgart, Arnau Pérez, presenta

Single, una pieza de danza contemporánea con influencias de la danza urbana. Esta obra del bailarín catalán, residente en el Centro Coreográfico Canal en 2019 y 2021, forma parte del proceso creativo del solo LP.

Otro dúo, el que forman Héctor Plaza y Kiko López, se alían en Lo que los árboles no cuentan, una obra de calle que compara los árboles y la naturaleza con los individuos, y reflexiona sobre los puntos en común que tienen como seres vivos.

De Israel procede Goofi, de la coreógrafa Roni Chadash, que, según explica ella misma, es «un intento inútil de comprender cuando perdí mi inocencia y cómo mi cuerpo amorfo se transformó en la conocida y común criatura llamada mujer».

El coreógrafo alicantino Elías Aguirre, creador y director artístico de Cuerpo Romo, inventa al personaje que da título a su pieza, This is Alfred, y que en su sinopsis describe así: «Se oculta bajo nuestros pies, detrás de cada pared, en cada uno de nosotros atravesando nuestro subconsciente. Pocas veces se deja ver. Su apariencia es frágil y su vida en el exterior es limitada como la de las efímeras. Vive en las emociones pasadas, antiguas. Sus sentidos y percepción de las cosas, del espacio, del tiempo parecen ser diferentes de los nuestros, no siguen los mismos patrones… Aún parece asombrarse».

Jorge da Rocha crea el ambiente sonoro que acompaña a este personaje en las distintas etapas de su nueva realidad. Además, el propio Da Rocha ofrecerá en el festival, donde también actúa la coruñesa Tanit Cobas con Hair, una jam con música y baile en directo.