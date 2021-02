La Comunidad de Madrid presenta la primera exposición retrospectiva en España de Cecilia Vicuña

El Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid, CA2M, presenta la exposición Cecilia Vicuña. Veroír el Fracaso, organizada conjuntamente por Kunstinstituut Melly (antes conocido como Witte de With Center for Contemporary Art) de Róterdam y por el CA2M. Se trata de la primera retrospectiva de la creadora chilena en nuestro país. La exposición, que podrá visitarse entre el 20 de febrero y el 11 de julio de este año, cuenta además con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile.

Esta artista visual y escritora está considerada una de las pioneras del arte conceptual en Chile. Su práctica se enfoca en performances, pintura, escultura y vídeos. Estudió en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y posteriormente realizó estudios de posgrado en la Slade School of Fine Arts del University College. Fundó el grupo de artistas y poetas Tribu No, y fue cofundadora de Artists for Democracy en Londres, una organización de artistas dedicada a crear proyectos de solidaridad con el entonces llamado Tercer Mundo.

A la presentación ha asistido hoy la consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz, acompañada del embajador de Chile en España, Roberto Ampuero. “Es una gran satisfacción presentar esta retrospectiva de Cecilia Vicuña, figura absoluta del arte latinoamericano en la escena internacional y una de las máximas representantes de la performance artística”, ha enfatizado.

Desde los años sesenta Cecilia Vicuña plantea una perspectiva radical en la relación entre el arte y la política mediante su escritura y su producción artística. Algo que ha ido desarrollando en diferentes lugares del mundo, desde que dejó su Chile natal, por Londres, en 1972, hasta su establecimiento en Estados Unidos a partir de 1980.

Su trabajo, variado y multidisciplinar, se construye a partir de palabras, imágenes, entornos y una combinación de lenguajes, medios y técnicas.

La muestra, comisariada por el peruano Miguel A. López, reúne más de cien piezas que se muestran por primera vez en España, en las que se refleja su compromiso permanente con temas que abarcan el erotismo, los legados coloniales, las luchas de liberación, la felicidad colectiva, el pensamiento indígena y la devastación ambiental.