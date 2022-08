La Comunidad de Madrid potencia la escena teatral de la región con la Muestra Surge Madrid en Otoño

La Comunidad de Madrid potencia la escena teatral con la novena edición de la Muestra de Creación Escénica Surge Madrid en Otoño, que se celebrará del 26 de septiembre al 30 de octubre, en 23 salas de teatro de la región. Bajo el espíritu común de la experimentación artística, incluirá

propuestas de danza, teatro, happening, sonido o fotografía, a cargo de autores consagrados, noveles y compañías como Coral Ros, Las Martianas, Al Descubierto Physical Theatre, Becuado o Las Inviernas.

La imagen de esta cita cultural corre a cargo de la fotógrafa Marta Soul, que pone en valor la compleja y contundente realidad escénica madrileña, a la vez que impulsa la rica oferta de propuestas en diferentes formatos y géneros. La muestra pone de relieve el apoyo del Gobierno regional, a través de la Consejería de

Cultura, Turismo y Deporte, a las artes escénicas en general, y a las salas alternativas y los creadores emergentes en particular. Su programación ha sido seleccionada a partir de una convocatoria pública y supone una ventana abierta a la variada iniciativa escénica de la región, e incluye 36 estrenos, 13 actividades transversales y 6 propuestas de creadores emergentes.

Surge Madrid en Otoño cuenta con 36 estrenos y pone en escena propuestas profesionales de tamaño pequeño y medio. Entre ellas, se encuentran ¡Ay, Carmela! Elegía de una Guerra Civil en dos actos y un epílogo, de José Sanchis Sinisterra (Coral Ros); Adicto a mí (Actos íntimos de Santi Senso); Antes-Después (Julia Nicolau); BuenaVentura (Las Martianas), Cosmología de una imbécil (La mínima); …el continuo interminable amor que tengo por ti (Manuela Barrero

dlcAos);

El problema filosófico del cambio (Al Descubierto Physical Theatre) y Érase una vez un G.I. Joe en la Cólquide de Uganda (Becuadro Teatro). También se presentan Fin (Pelayo Muñiz Cabal); Grosse Fuge at last (Tania Arias Winogradow); Hasta que la muerte nos separe (Producciones Inconstantes); Heridas (Estudio Nerea Lovecchio); If (La ligereza) (Cía. del Sr. Smith); La

cofradía de las invisibles (Las Inviernas teatro); La Maraña (Salto al vacío); La voz de Lola (Los sueños de Fausto); Las pistolas no se disparan solas (Poseidón Teatro); Lo que no dije (Amaranta Osorio); Lo valiente (Vito Sanz) y Make Me Wild (Teatro de la Caverna. Enrique Bustos).

Asimismo, podrán verse Matilde Landa no está en los cielos (Lagrada

Producciones Teatrales); Medea (Cecilia Anahí); Neva (La Cantera exploraciones

teatrales); PaElla (Tarambana Espectáculos); Poder y ruina (Esther RodríguezBarbero); Señor B. Algunos desastres de una guerra (Juanma Díez Diego); Somaficción (Fran Martínez-Elena Carvajal); Tana eta Santi (Compañía Rebeldías Mínimas); Te estábamos esperando (Viviseccionados/Antonio L. Pedraza) y Un encuentro con Bronnen (Begoña del Castillo).

Completan la propuesta Un momento oportuno (Provisional Danza); Una boda de cine (Mar del Castillo); Versos en la boca (La Mayko producciones); Viacrucis de un CEO (Camille Hanson) y Vida secreta donde sobrevivir (Begoña Quiñones & Verónica Garzón).

COLABORACIÓN CON EL FESTIVAL DE OTOÑO

Estas obras y el resto de las incluidas en actividades transversales, así como la sección de creadores emergentes, podrán disfrutarse en 23 espacios alternativos, 21 en la capital y 2 en el resto de la región. Entre ellos destacan, El Umbral de Primavera, La Encina Teatro, La Juan Gallery, La Mirador, Nave 73, Nueve Norte, Réplika Teatro, Sala Cuarta Pared, Sala Exlímite, Sala Tarambana, Teatro de las Aguas, Teatro del Barrio, Teatro Tribueñe, Teatro Lagrada, Teatro Pradillo, Sala

Mayko, Montalvo Espacio Cultural (Cercedilla) o Teatro TylTyl (Navalcarnero).

La sección de actividades transversales ofrecerá propuestas de diversa índole, como la pieza sonora inmersiva de Audioguías por la memoria_Paseos por lo que pasó o pudo pasar (Producciones Kepler); la creación de un folletín fotográfico con FotoNovela (Paz Alberta), los actos poéticos de teatro del gesto de Happening a la carta. El teatro del arte (Cía José Piris. Mimox Teatro) o el itinerario urbano de Ob-skena. La inversión del paisaje (Fran Vélez), entre otros.

La Muestra también incluye una sección denominada Emergentes, dirigida a

creadores que tengan hasta dos obras estrenadas. Este año, las seis propuestas

de esta categoría son Contención mecánica (Teatro de los invisibles); Esquizofonía (Silbatriz Pons); Ganímedes en la piscina (CZDR); Het Lam Gods. Primera parte: La Pastora. Idilio (Victoria Aime/El Temblor); Ifigenia entre los tauros (Diego Carrasco) y Oye la lluvia bajo este paraguas (Colectivo amor & rabia).

Además, dentro de esta sección, dos propuestas serán seleccionadas para ser estrenadas en la edición de 2023 del Festival de Otoño. En este sentido, el Festival de Otoño 2022 estrenará las creaciones de Julia Nicolau y Quemar las naves en las salas Ex Limite y Tarambana, que fueron seleccionadas entre las acogidas por la pasada edición de Surge Madrid.