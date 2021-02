La Comunidad de Madrid dedica una exposición a Carmela García, Premio de Fotografía 2019

La consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha visitado hoy la exposición de Carmela García, Autoras de utopías, una selección de obras visuales de la trayectoria artística de la autora, así como de proyectos de nueva producción. Durante la

visita, Rivera de la Cruz, acompañada por la propia artista y por la comisaria de la muestra, Margarita Aizpuru, ha destacado la sensibilidad de la autora mostrando un mundo de utopías donde la mujer se encuentra liberada de encorsetamientos y clichés del statu quo existente.

Comunidad de Madrid

La exposición, que podrá visitarse de manera gratuita hasta el próximo 2 de mayo, acoge series ya clásicas de Carmela García, Premio de Fotografía de la Comunidad de Madrid en el año 2019. La muestra se desarrolla en cinco espacios temáticos con cinco utopías vividas por mujeres arriesgadas, inteligentes y transgresoras a través de los proyectos Chicas, deseos y ficción (1998); las series fotográficas Paraísos (2002-2005), Escenarios (2007), Casting (2007-2008) y I Want to Be (2006-2008); la proyección Espacio de silencio (2004) y la nueva producción audiovisual Seres equívocos (2020), creando un mundo de utopías en femenino.