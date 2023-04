La banda valenciana Valancea evoca las entrañas de La Ruta en el segundo adelanto de su disco

Valancea viaja a las entrañas de La Ruta con una musa como pieza principal del puzle. Una canción de pop bailable y experimental, con toques punk y shoegaze.

Entramos en Éxtasis al ritmo de chasquidos y un bajo que evoca a The Sisters of Mercy. Para luego romper, con un coro que nos abre la puerta al frenesí y al descontrol. Éxtasis nos quema. Nos convierte en cenizas para luego hacernos flotar.

Tras el éxito de su primer adelanto ‘Domingo’, con el que acumula más de 10.000 streams, Valancea saca su lado más experimental y nos lleva de la mano a la Valencia de los 80s. Al recuerdo del incansable sonido de los sintetizadores.

Este segundo single, de lo que será su primer LP, se nos pega sin casi percibirlo. Acabamos tarareando ‘hipnotizada, con los ojos en blanco y la piel erizada’ y ya no hay vuelta atrás. Ya somos parte de su bucle temporal.

Salir, bailar hasta el amanecer y sentir que nos atravesamos con la mirada. Esos son los principios de Éxtasis. Como si estuviéramos hipnotizados, con los pelos de punta y nadando entre las luces de neón en la pista.

Iciar y Quique (Tú Ves Ovnis) podían haber emulado a Ana Belén y Víctor Manuel o a Enrique y Ana, pero en Valencia las cosas empiezan con «V» y se mueven al compás de ritmos sintéticos.

Valancea, como unos Amistades Peligrosas del siglo XXI, divagan acerca de los sinsabores de la vida moderna y las relaciones de pareja al ritmo de synth pop. Con influencias que van de Yung Beef a Bunbury, pasando por The Sisters of Mercy, Beach House o Pimpinela, nos presentan un proyecto en el que los sonidos urbanos no están reñidos con los propios del indie patrio, y sus primeros adelantos ya disponibles, «Domingo» y «Éxtasis», son una buena muestra de ello.