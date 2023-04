La bailarina Mar Aguiló estrena ‘Swan’

La bailarina y coreógrafa Mar Aguiló, con una larga trayectoria de catorce años en la Compañía Nacional de Danza, estrena en exclusiva para Teatros del Canal Swan, interpretada por la también bailarina de la Ópera de París Clémence Gross, del 21 al 23 de abril en la Sala Negra.

Coproducción de Teatros del Canal y el Teatre Principal de Palma, Swan, que está acogido al sello Creación Canal, se mira en el espejo de uno de los ballets más importantes del género, El lago de los cisnes, de Tchaikovsky.

Su propuesta gira en torno a la presencia y la ausencia, en la que Aguiló convoca episodios tutelares de su carrera a modo de homenajes o referencias, como Marion Barbeau, primera bailarina de la Ópera de París, o la propia trayectoria de Aguiló.

En la trama que ha imaginado Aguiló, el personaje de Clémence Gross, que representa a una nueva generación de bailarinas clásicas que aquí y ahora se confronta con el contexto de la danza contemporánea, intenta escapar de las desventuras de Odette, la protagonista de El lago de los cisnes.

La coreografía de Swan se concentra de manera obsesiva en el cuerpo, aludiendo a su conocimiento, un conocimiento íntimo, profundo y disciplinado que hoy ya sólo se preserva y cultiva en ciertas instituciones de la vieja Europa dedicadas a esculpir, modelar, embellecer y erosionar esos cuerpos y sus correspondientes almas.

Esta operación —que puede asemejarse a una tortura— es necesaria, quizás, para que ante los espectadores se produzca un milagro en el escenario, transformarlo, en este caso, en un lago.

La mallorquina Mar Aguiló estudió danza clásica y contemporánea en su ciudad natal, Palma de Mallorca. En 2005 amplía su aprendizaje en la escuela École-Atelier Rudra Béjart del coreógrafo Maurice Béjart, en Lausanne, donde finaliza su periodo de formación. En 2007 ingresa en la CND2, bajo la dirección artística de Tony Fabre (incluida en la Compañía Nacional de Danza dirigida por Nacho Duato).

En 2010 se incorpora a la Compañía Nacional de Danza, donde ha interpretado roles principales en obras como Cor Perdut y Arcangelo de Nacho Duato o Artifact de William Forsythe y ha trabajado con coreógrafos como Mats Ek, Ohad Naharin, Alexander Ekman, Marcos Morau, Johan Inger, Iván Perez, entre otros, tanto en creaciones como en repertorio.

En estos últimos años ha empezado a desarrollar su faceta como coreógrafa, para la propia Compañía Nacional de Danza, en piezas como For Now in Liquid Days, estreno absoluto en el Museo Guggenheim de Bilbao; Francine, un solo como parte de la pieza Home; Hotel Room, pieza para el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, y Afterlove para el Día Internacional de la Música. También ha colaborado como movement director, coreógrafa y bailarina con artistas de diferentes disciplinas como James Mounfourt, Cortana, Mana o la compañía de danza Korsia.

En 2018 se graduó en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila, presentando como trabajo final la creación de la pieza de danza contemporánea Océano mujer. Además de seguir formando parte de la CND, es directora creativa de ELAMOR, creando y colaborando en varios proyectos interdisciplinares, entre los cuales destacan Prólogo-Botánico, Equilibrio. Prado, un proyecto audiovisual para el Museo Nacional Del Prado con bailarines de la CND, y E gira tutto intorno alla stanza, una colaboración con el artista Bernat Daviu para el CaixaForum de Madrid.