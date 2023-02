Kingdom, de Anne-Cécile Vandalem, desmonta en Teatros del Canal la utopía de la vida retirada en la naturaleza

La directora, escritora y actriz belga Anne-Cécile Vandalem cierra con Kingdom, estreno en España en Teatros del Canal, una trilogía teatral en la que reflexiona sobre la imposibilidad de construir un futuro viable. La obra, que pone en escena Das Fräulein (Kompanie), se representará los días 2 y 3 de marzo en la Sala Roja.

Kingdom cuenta la historia de dos familias que se alejan del mundo moderno para vivir en armonía con la naturaleza. Pero tras vivir unos años en un entorno tan hostil como maravilloso empiezan a aflorar las sospechas y los resentimientos cuando discuten sobre la forma en que se dividen la tierra, que empiezan a considerar injusta, de modo que altera esa armonía precaria en la que viven y desemboca en una tragedia.

Vandalem ha ido estrenando las piezas de su trilogía en el Festival de Avignon de Francia. En 2016 presentó Tristesses, que combina teatro, cine y música, y que recibió en Bélgica el premio al mejor espectáculo teatral. En 2018 llegó Arctique, un thriller político que hace hincapié en el calentamiento global. Tres años después estrenó Kingdom.

Según explica la propia autora en las notas que escribió para su montaje, cuando trabajaba en la parte final de esta trilogía sobre cómo la promesa de un futuro mejor se ha debilitado, pensó en centrarse en el punto de vista de los niños que serán adultos en ese futuro.

Fue entonces cuando vio la película de Clement Cogitore Braguino, que constaba de un documental y una exposición sobre una comunidad aislada en el este de Siberia y su relato acerca de cómo había llegado hasta allí.

Clement decidió tomar elementos de la película para su obra, que, según señala, aborda el deseo de apartarse del mundo, los conflictos familiares y el legado que los padres dejan a los hijos, la relación dialéctica que se mantiene con la naturaleza y sus recursos y finalmente, la imposibilidad de vivir en paz, de una manera que desmonta la utopía de una existencia retirada en esa naturaleza.

Creada en 2008, Das Fräulein (Kompanie) desarrolla su trabajo difundiendo la obra de Anne-Cécile Vandalem. Esta creadora se encarga del diseño, la escritura y la producción de los montajes.

Después de estudiar interpretación en el Conservatorio Real de Lieja, Vandalem comenzó su carrera como actriz y, a partir de 2003, como dramaturga con la creación de Zaï Zaï Zaï Zaï (2003) y Hansel et Gretel (2005). De 2008 a 2013, se dedicó a la escritura y producción de una trilogía sobre el tema de la vivienda vista como el lugar de encierro y aislamiento a través del cual y con el cual todo sucede. En 2014, empezó a explorar las modalidades de la postura y la impostura creando tres dispositivos: la videoinstalación Still too sad to tell you (Aún estoy muy triste para hablarte), el proyecto para un espacio público What can i do for you? (¿Qué puedo hacer por ti?) y la obra multimedia Looking for dystopia (Buscando la distopía). A este proyecto le sucedió la trilogía que concluye con Kingdom. Además, ha creado para el teatro Schaubühne de Berlín Die anderen (Los otros), una fábula de anticipación que narra la deriva de un pequeño pueblo encerrado sobre sí mismo, y sobre la que prepara su adaptación al cine.