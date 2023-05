Kami & RdeRumba presentan ‘Cruces en el calendario’

Después de la buena acogida de «Cosas Simples«, primer single de lo que será el trabajo de Kami junto a R De Rumba, llega «Cruces en el Calendario», segundo adelanto que viene a confirmar expectativas y a abrir bocas. Un beat con el peso de la historia común entre VDV y CPV para enseñar filosofía de la vida con sabor internacional, sin recetas. De la espina dorsal del primer Hip Hop en Madrid y Zaragoza nacen los caminos de Kamikaze y R De Rumba, dos vías inexpugnables que marcan el paso de quienes aún buscan la autenticidad sin descanso, sin concesiones. En ese cruce vital, trae de vuelta a Kami en el micro y a R De Rumba en el 1 y en el 2, como tantos heads esperan después del homónimo single de lanzamiento. «Cosas simples». Una excursión por la vida, la filosofía, el planeta y el contundente boom bap, que demuestra la vigencia de un discurso serio e independiente, duro como una roca en la forma y en el fondo. A nadie se le escapa que VDV bebe de CPV y viceversa, por lo que esta apuesta entronca de forma natural con las esperanzas de quiénes han gozado de una y otra familia y esperan más de los mismos, aunque no más de lo mismo. La esencia de ambas historias está diluida a lo largo de este trabajo, que volverá a dar clases de calle y estudio, de habilidad e ingenio para traducir lo que los años no restan. El hardcore entendido como el viaje al centro. Después de una presentación muy en los márgenes de lo esperado, especialmente si atendemos a las últimas publicaciones de Kami con o sin CPV, el proyecto discurre por la celebración del viaje, una nueva reflexión sobre una forma de estar en el presente, en lugares que no compra el dinero ni regala la popularidad, pero aseguran el sunami. La reclamación de las reglas no escritas del saber estar, con un aroma más soulful, a veces melancólico, pero aún contundente y tenso. Beats extremadamente funkies, muestras irreconocibles perfectamente ensambladas, producto de una búsqueda incesante, para recordar que el inconformismo es el motor del aprendizaje. La humildad de quien se sabe portador del saber: observar, hacer y contar.