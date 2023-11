Iñigo Quintero anuncia nuevo single para el 1 de Diciembre

Ayer Iñigo Quintero anunció que el próximo 1 de diciembre publicará nuevo tema en todas las plataformas digitales. El compositor e interprete de «Si no estás«, esta vez revolucionará el panorama con un tema compuesto a raíz de su inesperado éxito. «Lo Que Queda de Mí» habla de cómo el joven artista se ha sentido tras ser un fenómeno mundial de la noche a la mañana. Un tema biográfico, muy actual y de una energía deslumbrante. En su letra podremos adivinar que el camino del éxito no es siempre fácil, y que el joven Iñigo no se ha dejado cegar por los focos y la fama. Él mismo nos invita desde sus redes sociales a preguardar el tema desde ya, mostrando un Iñigo muy próximo con su público. Su manera de agradecer todo el apoyo recibido, será enviando la letra de lo que será su próximo hit a todo usuario que haga presave.