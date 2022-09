Ingrid García-Jonsson dirige Nómadas, el retrato de una generación abierta al cambio que afronta la vida con flexibilidad

Nómadas, el documental con el que Ingrid García-Jonsson debuta como directora, ya está disponible en Movistar +, Prime Video y YouTube. La actriz, que ha contado con la colaboración del guionista Héctor H. Lázaro y que codirige con Dionisio Naranjo, retrata de forma muy personal a una nueva generación que concibe y afronta la vida con una actitud flexible, siempre abierta al cambio.

Una directora nómada que conecta con su generación: “Ya no solo nos define una cosa”

El documental se trata de una pieza de autor que a través de 17 historias muestra cómo son los nuevos valores y nuevas formas de afrontar la vida de los nómadas del siglo XXI. En palabras de Ingrid: “Ya no solo nos define una sola cosa, una afición o un empleo, si no que somos muchas más cosas. Al menos es lo que quería mostrar en el documental. Igual que no hay solo un tipo de ‘joven’ no hay un solo tipo de nómada. He hecho este documental con todo mi cariño hacia sus protagonistas, enfocado con un tono más desenfadado o humorístico porque concuerda un poco con cómo me gusta a mí ver la vida. Pero definir a esta generación estando dentro… es muy complicado”

Para la actriz se trata de un proyecto especial ya que es su debut como directora. Por eso, señala: “Es muy enriquecedor estar al otro lado de la cámara y formar parte del equipo que toma las decisiones. También es enriquecedor charlar con personas interesantes e intercambiar puntos de vista acerca de los temas que nos ocupan en nuestro día a día”.

En Nómadas, se retrata la mayor seña de identidad de esta generación: la flexibilidad en el ámbito laboral y personal, donde los cambios son oportunidades que les permiten redefinir sus

objetivos vitales y adaptarse constantemente a lo que está por venir. En este sentido, los 17 jóvenes protagonistas que encarnan esta forma de vivir narran cómo estar en constante necesidad de adaptación es una oportunidad de crecimiento personal y profesional para ellos. Son unas vivencias particulares que ejemplifican estas nuevas maneras de relacionarse con el mundo, que marcan el paso hacia el futuro.

17 historias de flexibilidad en un mundo cambiante: “Yo vivo en todos lados y en ninguno”

De esta manera, Nómadas busca conectar con esta nueva generación que cuenta abiertamente cómo se enfrentan a un mundo cambiante: “Mi mayor miedo es trabajar siempre de lo mismo, el deseo de mis padres es mi mayor miedo”, señala Héctor H. Lázaro.

En ese mismo sentido, otro de los protagonistas, Gabriel, que pese al haber estudiado Farmacia se dedica a las finanzas y dirige a sus 28 años dos empresas, pone de manifiesto: “Me he dado cuenta de que es una gran mentira tener que trabajar de lo que estudias. Hay otras opciones, hay otras alternativas, hay muchas vidas”:

Este documental desprende que no existe una única forma de ser nómadas, existen muchas fórmulas de serlo. Así lo comenta otra de las protagonistas, Katherine Castro: “Aunque yo siempre he vivido en Madrid, he sido muy nómada a la hora de adaptarme a diferentes sectores y ambientes de trabajo. Para ser un nómada es imprescindible no tener miedo y confiar en ti”. Asimismo, Martí Miras, más conocido como Spursito: “Nunca había pensado que somos nómadas, pero sí, yo vivo en todos lados y en ninguno”.

En definitiva, Ingrid García-Jonsson hace un retrato positivo y constructivo en esta cinta, producida por ING, que aspira, en palabras de Alba Gallego, otra de las protagonistas, a que “La gente que no esté haciendo lo que quiera, lo intente, o por lo menos se pare a pensar si es feliz con lo que está haciendo”