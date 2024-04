‘Historias’, segundo largometraje de Paco Sepúlveda protagonizado por Fernando Tejero, en cines el próximo 24 de mayo

Historias, dirigida por Paco Sepúlveda, llegará a los cines el próximo 24 de mayo de la mano de Vértice 360, quienes también distribuyeron en 2023 su primer largometraje, El juego. La película, rodada en distintas localizaciones de Madrid, Cádiz y Montevideo está protagonizada por Fernando Tejero, Maggie Civantos, Eduardo Blanco, Aura Garrido, Manuel Morón, Emilio Gutiérrez-Caba, Luisa Gavasa, Albert Baró, Sauce Ena, Diego Domínguez, Malena Narvay, Alejandro Martínez, Nahuel Picone, Julia Miró, Edu Rejón, Enzo Lombardi, Cocó Jiménez, Helena Kaittani, Amaia Sancristóbal, Beatriz Torres y Manuel Baldé.

La película cuenta, además, con la participación de Juan Diego en la que es su última aparición en la gran pantalla.

Historias es un recorrido lineal, a través de la vida, que gira en torno a 11 historias que van desde el nacimiento a la vejez, pasando por todas las etapas: el primer amor, el primer desamor, la madurez, las complicaciones y decepciones de la vida adulta, las despedidas…

Once escenas unidas por la lucha de sus protagonistas contra el miedo y la búsqueda de la felicidad.

En palabras del propio Paco Sepúlveda: «Con Historias pretendo contar el núcleo de lo que, bajo mi punto de vista, somos como seres humanos. Más ahora, que cada vez nos separan más cosas como la tecnología o la necesidad de posicionarnos en todo, creando así una especie de hinchada de fútbol que nos convierte en hooligans de la vida. Ahora que parece que el miedo nos invade por las guerras cada vez más contínuas y las políticas más cerradas por fronteras que niegan la vida a quien busca sobrevivir. Con HISTORIAS me detengo en lo verdaderamente importante, en lo que llamamos cotidiano como si fuéramos conscientes del paso del tiempo real y de cómo vivimos. Me detengo en los silencios de lo que no decimos y lo que de verdad me preocupa y tiene mi atención: el trato que nos merecemos como personas, el tiempo y el amor necesarios para superar el miedo que nos provoca esta vorágine cada vez más rápida y extenuante que es la vida. Hay algo que por mucho que cada uno tenga su pensamiento, su ideología, sus valores y su moral, nos une a todos. El miedo y el amor. Cada historia cuenta con diferentes actores en diferentes puntos de la vida, pero a su vez, mi intención es reflejar que todos, sin importar el origen de cada uno, estamos hechos de lo mismo».

Historias es una producción de GUAINOT PRODUCE y MOTHER SUPERIOR con AVANT EVENTS y BASTARDAS FILMS de Maggie Civantos como productora asociada, siendo esta la segunda colaboración con GUAINOT PRODUCE tras El juego.