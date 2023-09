‘Hermana Muerte’, el regreso de Paco Plaza, llegará a Netflix el 27 de octubre

Netflix ha confirmado la fecha de estreno de Hermana Muerte, el regreso del director Paco Plaza al universo de Verónica, que llegará mundialmente a la plataforma el 27 de octubre tras su presentación oficial en el Festival de Sitges el próximo 5 de octubre, desvelando su póster oficial.

La película, cuyo guion corre a cargo de Jorge Guerricaechevarria (Hasta el cielo, Las leyes de la frontera), está protagonizada por Aria Bedmar (El Silencio, Dime quien soy), Almudena Amor (El Silencio, La abuela), Maru Valdivielso (Verónica, Historias para no dormir), Luisa Merelas (Quien a hierro mata, Elisa y Marcela), Chelo Vivares (30 monedas, Desaparecidos), Consuelo Trujillo (Verónica, Adiós) y las debutantes Sara Roch, Olimpia Roch, Adriana Camarena, Martina Delgado y Claudia Fernandez Arroyo, y producida por El Estudio, una productora formada por Enrique López Lavigne (Verónica, La abuela), Pablo Cruz (Fear the Walking Dead, El baile de los 41) y Diego Suarez Chialvo (Our Ladies, Slaughterhouse Rulez).

Hermana Muerte será la película de inauguración de la 56ª edición del Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya.