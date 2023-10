Henar Álvarez y Judith Tiral estrenan ‘El Olimpo de las Diosas’, exclusivo en Podimo

Desde su hogar en el Olimpo, Henar Álvarez y Judith Tiral te invitan a explorar con ellas los rincones más profundos, fascinantes y, a veces ridículos, de los temas que definen la humanidad: ¡la muerte, los celos, el amor, la locura…! Sumérgete con estas dos (autoproclamadas) Diosas en charlas cargadas de risas y cultura, donde descubrirás que siempre nos han preocupado las mismas cosas, pero ahora al menos tenemos Internet. En exclusiva en Podimo.

En el primer episodio de El Olimpo de las Diosas, Judith y Henar hablan sobre enamorarse y a través de bromitas y curiosidades de la historia van a dar su opinión acerca del tema. Además, les acompaña la humorista, Bianca Kovacs, que trae un informe de cómo es el amor a partir de los 60.

«Mi manera de enamorarme ha cambiado muchísimo. Cuando era joven me valía cualquier persona con defectos físicos y que hubiera leído un libro. Esta era la manera en la que yo me aseguraba que no me iban a dejar y eso me da mucha tristeza. Ahora, que soy adulta, siento que ha cambiado mucho. He ganado en seguridad, pero sigo siendo consciente de que cuando me enamoro de alguien, me siento súper vulnerable y en el fondo le entrego toda mi vida y todas las herramientas para destruirme», confiesa Henar. «Yo creo que es súper complicado conocer a alguien y saber hasta qué punto y cuánta confianza le tienes que dar», dice Judith. «Ya tía, eso pasa en el tarot, que la carta de los enamorados es una carta mala», dice Henar.