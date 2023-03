‘Hacer amor’, de las Hermanas Gestring, en Teatros del Canal

Hermanas Gestring (Laura Morales y Greta García) cumplen diez años como dúo y lo celebran en Teatros del Canal con el estreno absoluto del musical Hacer amor, que presentan en la Sala Negra del 16 al 18 de marzo. Esta formación coreográfica andaluza ha construido un lenguaje muy particular que reúne la danza, la performance, las canciones y el humor absurdo, plasmado en trabajos como Good girl, A muerte y Adora a las Hermanas Gestring.

Su nueva creación, en formato de teatro musical y danza, es una celebración de la vida y del amor, en la que se integran, en una trama emocional, canciones y bailes, acompañamientos instrumentales e interludios, y danzas.

La obra supone un cambio en una trayectoria que ha tendido a girar en torno a la idea de la muerte, siempre con burla y socarronería. Las Hermanas Gestring se han visto atraídas por el terror y la oscuridad como espacios de juego, donde plasmar asesinatos, suicidios, hundimientos, fracasos, locuras, enfermedades, dolor… Ligadas desde siempre a lo extraño y espeluznante, ahora quieren alejarse de la muerte y centrarse en el amor. Aunque el baile es su herramienta principal, las canciones han formado habitualmente parte de su trabajo, especialmente a partir de A muerte (2018) y Adora a las Hermanas Gestring (2019). «Con las canciones», señalan, «es como hemos encontrado una relación más directa con el público, una manera de participación colectiva, y vía que queremos seguir explorando».

Hacer amor se gestó gracias a las Residencias Paraíso en Lugo y el Programa de Residencias Artísticas en Sevilla. Ha pasado por el Centro Coreográfico de La Gomera y el Teatro Pradillo de Madrid antes de culminar en el estreno absoluto en Teatros del Canal.

Laura Morales y Greta García, las Hermanas Gestring, son dos bailarinas sevillanas que se unieron como grupo en 2013 para explorar nuevos caminos creativos. Configuraron los personajes Aletra y Virtue y la videocreación se convirtió en su principal herramienta, a través de Youtube e incluso Whatsap. Dieron paso a la performance creando obras para galerías de arte y espacios alternativos como Enfajadas o Pulquérrimas dentro del programa ‘Iniciarte’.

Colaboraron con otros artistas como el músico Sleepy James en Aletra y Virtue se van de Balanegra; el coreógrafo Juan Luis Matilla (Mopa) con Ese de ahí te va a matar y participaron en Welcome to the Montgomery Experience de Miguel Marín. Crearon We’ll kill you en Alemania para el Festival RootlessMovement y en 2016 ganaron el Certamen Coreográfico de Madrid Pasoa2 con Good girl, pieza con la que giraron por varios festivales de España y el extranjero. Recibieron el Premio Residencia en Tanzhaus Zurich donde nació la semilla de A muerte, que se estrenó en 2018 en el Teatro Central. Y en 2019 participaron en el proyecto Silent City de Artscennico Performing Arts en Dortmund (Alemania) y comenzaron una nueva línea apostando por la música con el concierto Adora a las Hermanas Gestring junto al músico Lorenzo Soria y Diego Caro.

En 2021 actuaron en el corto de Joaquín León Calor Infinito y subieron a las plataformas temas como Mi novio baila regular o Muerte por tetaso. En marzo 2022, comenzaron un primer período de creación como intérpretes bajo la dirección del creador Enrique Baró Ubach en ¿Cómo se dice hacerse el sueco en sueco?