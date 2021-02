‘Gaslit’, la historia no contada de Martha Mitchell en la denuncia del Watergate protagonizada por Julia Roberts

Starz anuncia en el día de hoy la adquisición de la serie de antología Gaslit, protagonizada por Julia Roberts (“Homecoming,” Wonder) y Sean Penn (Milk, Mystic River). Matt Ross (Captain Fantastic, 28 Hotel Rooms) dirigirá, siendo a su vez productor ejecutivo de la primera temporada de la serie de alto perfil adaptada de la audio-serie «Watergate» de Slate, Slow Burn, junto a Robbie Pickering como showrunner (“Mr. Robot, “Search Party,” Natural Selection). “Gaslit” está programada para comenzar la producción esta primavera y estará producida por UCP, división de Universal Studio Group, para Starz.

«Gaslit» es el título más reciente de Starz, que ha lanzado recientemente su iniciativa #TakeTheLead, en un esfuerzo integral de la compañía para profundizar en su actual compromiso con las narrativas de, sobre y para las mujeres y de audiencias infrarrepresentadas.

Gaslit se emitirá en STARZ en EEUU y Canadá y en su plataforma internacional de streaming Starzplay en Europa, Latinoamérica y Japón.

“En ‘Gaslit,’ no solamente tenemos la oportunidad de contar una historia increíble, aun no contada, colocando en un primer plano el rol Martha Mitchell en el Watergate, sino que también tenemos la increíble suerte de contar con un reparto de ensueño que incluye a Julia y Sean, además del mejor equipo creativo y los mejores socios que podríamos haber pedido” ha dicho Christina Davis, President of Original Programming for Starz. “No podemos estar más emocionados de poder brindar esta historia a toda la audiencia global de Starz y continuar con el compromiso de la cadena de sacar a la luz historias de primera calidad que reclaman el papel de la mujer, al tiempo que cumplen con la demanda de nuestra audiencia principal”

“Gaslit” es un enfoque moderno sobre el Watergate que se centra en las historias no contadas y los personajes olvidados del escándalo: desde los subordinados torpes y oportunistas de Nixon, pasando por los fanáticos desquiciados que ayudaron e instigaron sus crímenes, hasta los trágicos informantes que finalmente harían que toda esa turbia empresa se viniera abajo.

“Estoy feliz de tener la oportunidad de compartir la desgarradora y fascinante historia de Martha Mitchell con el mundo”. Ha dicho Robbie Pickering, showrunner y productor ejecutivo. “Martha fue la primera, y la voz más fuerte, que se alzó en contra la criminalidad de una administración presidencial corrupta y fue una de las mártires públicas más complejas de la época. Encontrar a alguien dispuesto a contar su historia es un sueño. Hacerlo con Sam, Julia, UCP y Starz parece imposible. Estoy entusiasmado”

La historia se centra en Martha Mitchell, interpretada por Roberts. Una gran personalidad con una boca aún más grande. Martha es una celebridad en Arkansas y esposa del leal Fiscal General de Nixon John Mitchell, interpretado por Penn. A pesar de su afiliación política, es la primera persona que hace sonar públicamente la alarma sobre la implicación de Nixon en el Watergate, provocando que tanto la Presidencia como su vida personal se vayan al traste. Como Fiscal General, Mitchell es el asesor de más confianza de Nixon y su mejor amigo. Temperamental, malhablado e implacable, pero desesperadamente enamorado de su famosa y sincera esposa, se verá obligado a elegir entre Martha y el Presidente.

Junto con Pickering y Ross, Sam Esmail (“Homecoming”, “Mr. Robot”), a través de su acuerdo general con UCP y Chad Hamilton (“Mr. Robot”, “Pattern Recognition”) son también productores ejecutivos bajo su sello de producción Esmail Corp. Roberts producirá bajo su sello Red Om Films junto con las coproductoras ejecutivas Lisa Gillan y Marisa Yeres Gill. Cuenta también con Anonymous Content y Slate con Gabriel Roth y Josh Levin quienes también serán productores ejecutivos. Leon Nayfakh, quien creó el podcast, será consultor del proyecto.

“Gaslit” reúne a Esmail y Roberts en su segundo proyecto televisivo juntos. El primero fue la primera temporada nominada a los Globos de Oro® de “Homecoming”.

La ganadora del Premio de la Academia por Erin Brockovich, Julia Roberts ha aparecido en muchas de las más exitosas películas de Hollywood, ha trabajado con los directores más apreciados de la industria y sus películas han recaudado en el mundo más de 3.000 millones de dólares. Llamó la atención de la audiencia con su papel, aclamado por la crítica, en Mystic Pizza. Posteriormente, con Magnolias de acero, recibió su primera nominación a los Oscar®. Su siguiente película, Pretty Woman, fue la más taquillera de 1990 y le trajo a Roberts su segunda nominación a los Premios de la Academia. En 1997 protagonizó el éxito de taquilla La boda de mi mejor amigo y poco después trabajó junto a Susan Sarandon y Ed Harris en Quédate a mi lado. En 1999 protagonizó dos éxitos de taquilla: Notting Hill coprotagonizada por Hugh Grant y Novia a la fuga.

Desde su papel de Erin Brockovich en el 2000 ha aparecido en tres películas del director Stephen Soderbergh: Ocean’s Eleven, Ocean’s Twelve y Full Frontal. En el verano de 2010, Roberts protagonizó la película de Ryan Murphy Come, reza, ama, basada en el superventas de las memorias de Elizabeth Gilbert. Recibió otra nominación a los Oscar®, así como nominaciones a los Globos de Oro, a los Screen Actors Guild Award y a los Critics’ Choice Movie Awards por su participación en Agosto estrenada en diciembre de 2013.

Roberts fue nominada al Emmy y al Screen Actors Guild Award por su papel en The Normal Heart que se estrenó en HBO en mayo de 2014. En 2017, Roberts protagonizó la exitosa película Wonder junto a Jacob Tremblay y Owen Wilson. Mas recientemente ha protagonizado la serie de televisión de Amazon “Homecoming,” por la que fue nominada a los Globos de Oro y a los Premios de la Crítica Cinematográfica. Recientemente ha protagonizado la película El Regreso de Ben con Lucas Hedges.

Sean Penn es un actor nominado cinco veces a los Oscar® y por dos veces ganador del Premio de la Academia como mejor actor por sus interpretaciones en la película de Clint Eastwood, Mystic River y en la película de Gus Van Sant, Milk. Ha trabajado como actor, guionista, productor y director a lo largo de más de cien obras teatrales y producciones cinematográficas. Su debut literario con Bob Honey Who Just Do Stuff, se convirtió en un éxito de ventas y dio lugar a una secuela: Bob Honey Sings Jimmy Crack Corn. Penn es el fundador de CORE, una organización sin ánimo de lucro dedicada a salvar vidas y a fortalecer por todo del mundo a las comunidades afectadas o vulnerables a la crisis, incluidas las afectadas por las consecuencias del huracán Dorian en Bahamas. Actualmente, Penn está pos-produciendo su ultimo reto como director, Flag Day, el cual protagoniza junto a Dylan Penn, Katheryn Winnick y Josh Brolin.

Guionista, director y actor, Matt Ross ha escrito y dirigido multitud de cortometrajes, algunos de los cuales, junto con su primer largometraje 28 Hotel Rooms, se estrenaron en el Festival de Cine de Sundance. Captain Fantastic, su segundo largometraje, también se estrenó en el Festival de Cine de Sundance y posteriormente se presentó en la sección Un Certain Regard del Festival de Cine de Cannes, donde Ross ganó el Prix de la Mise en Scène (el premio al mejor director), antes de ganar muchos otros premios en Estados Unidos y a nivel internacional. Como actor, Ross ha trabajado con directores como Martin Scorsese, Mary Harron, Terry Gilliam y John Woo, entre otros. También interpretó a Alby Grant en «Big Love» y a Gavin Belson en «Silicon Valley».

«Gaslit» está creada por Robbie Pickering y escrita por Robbie Pickering, Amelia Gray, Alberto Roldán, Anayat Fakhraie, Uzoamaka Maduka y Sofya Levitsky-Weitz.

Karen Bailey, Executive Vice President of Original Programming, es la responsable de Starz encargada de la supervisión de Gaslit