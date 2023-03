Furious Monkey House estrena hoy su nuevo y tercer álbum de estudio: ‘Oneric’

El sexteto gallego de indie rock, Furious Monkey House estrena hoy, 17 de marzo, su nuevo y tercer álbum de estudio, Oneiric, bajo el sello de Esmerarte Industrias Creativas.

Como celebración la banda nos brinda un lyric vídeo realizado por RCV Visual Studio del focus track del álbum, Gold Chain, que puedes ver ya haciendo click aquí.

La cantante y guitarrista de la banda, Mariña Paz, ha dicho sobre Gold Chain:

«Gold Chain habla de nuestra visión del arte y la música, de las cosas que nos representan y las que no. De cómo la inseguridad puede llevar a las personas a ponerse una máscara y decidir ser quien no es. También habla de la honestidad y de ser fiel a uno mismo. De plantarte y escoger una vía más difícil pero mejor para ti. Al final, una cadena de oro no significa nada…»

Oneiric rebosa de tonalidades sonoras y une diferentes estilos: desde el rock más noventero que es ya marca de la casa hasta un synth pop que renueva el sonido de Furious Monkey House. Los sintetizadores son más protagonistas que nunca pero los gallegos no dejan de lado los guitarrazos que bien se plasman en temas como Fall Again o Staying in the Sun.

El álbum está inspirado en artistas como FKA Twigs, Telefon Tel Aviv, The Cure, Tame Impala, Björk, Sonic Youth o Portishead. Los chicos se despiden en este álbum de su niñez dando paso a una madurez bien definida en el álbum, lleno de texturas más densas y oscuras.

La cantante y guitarrista de la banda, Mariña Paz ha dicho lo siguiente sobre el nuevo larga duración: «Oneiric es el resultado de nuestras experiencias e inquietudes a lo largo de los tres últimos años. Nuestras idas y venidas, nuestras conversaciones sobre el futuro y sobre las cosas que nos unen como banda y como amigos. Es especial porque es probablemente el más honesto y el que más nos representa en este punto de nuestras vidas. Aceptamos el camino largo que aún nos queda por recorrer, tropezamos, dudamos, nos sentimos solos o perdidos, observamos a nuestro alrededor e intentamos hacer el viaje lo más agradable posible.»

Gonzalo Maceira, bajista del grupo, también ha aportado lo siguiente sobre Oneiric: «Oneiric, significa romper, comenzar pero continuar y evolucionar . Después de vivir una época incierta en la que, tras pasar por un momento de parón, pandemia, incertidumbre… Parecía que nos apagamos y creíamos que toda esta aventura acababa como la banda de los niños y su profesor de música. Pues de repente llegó una nueva energía convertida en ganas de volver a juntarnos, de creer en nosotros una vez más, de querer crear e innovar, de revelarnos capaces y ver que en realidad durante todo este tiempo, habíamos crecido y de la misma forma lo había hecho nuestra forma de hacer música y en definitiva, nuestra forma de comunicarnos y expresarnos con el mundo y trasladar nuestra visión de la vida y nuestra emoción. Oneiric somos más que nunca nosotros mismos y el camino que nos ha unido desde Febrero del 2014 cuando nos juntamos por primera vez para crear una banda con la que soñábamos crear cuando empezábamos a jugar a ser los mini-pixies.»