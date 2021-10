«Freedom is the new rainbow», la exposición de Okuda San Miguel en la galería Dorothy Circus

La sede de Dorothy Circus en Roma (la encontrarás en Via dei Pettinari 76), acoge un «focus show» dedicada al artista español (finaliza el 30 de octubre). Este evento anticipa la apertura de «Freedom is the new rainbow«, la segunda exposición individual de Okuda en el Reino Unido, inaugurada el 24 de septiembre de 2021 (finaliza el 1 de noviembre). Ambas galerías acogen su singular lenguaje iconográfico a través de una selección de obras inspiradas en sus referencias habituales: el surrealismo a través de la historia; Madrid, la ciudad en la que vive y trabaja; sus viajes por el mundo…