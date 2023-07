Finaliza el rodaje de Escape, la nueva película de Rodrigo Cortés protagonizada por Mario Casas

Escape, protagonizada por Mario Casas, producida por Adrián Guerra y Núria Valls, de Nostromo Pictures, junto a Rodrigo Cortés, responsable también del guión, es una adaptación libre de la novela homónima del escritor español Enrique Rubio y cuenta con la producción ejecutiva de Martin Scorsese.

El rodaje ha transcurrido durante ocho semanas en varias localizaciones de Madrid y entre los jefes de equipo destaca Rafa García en la Dirección de Fotografía (El amor en su lugar), Ana Alvargonzález en la dirección Artística (Pa negre), Víctor Reyes en la composición de la banda sonora (Buried, El amor en su lugar) y Alberto Valcárcel en el diseño de vestuario (Los Renglones torcidos de Dios, Paradise Hills).

N. es un hombre estropeado, algo no va bien en su interior. N. no quiere tomar una sola decisión más, sólo apearse del mundo. Dejar de tener opciones. El psicólogo a quien visita no sabe cómo abordarlo, tampoco su hermana, que intenta apoyarlo sin frutos. N. sólo quiere vivir en la cárcel, y hará cuanto sea necesario para conseguirlo. ¿Lograrán sus allegados que desista de cometer delitos cada vez más graves? ¿Hasta dónde será capaz de llegar el juez para no concederle su propósito?

Escape es una evasión contada al revés. El Conde de Montecristo al revés, Papillón al revés, La Fuga de Alcatráz al revés. Es la historia de un hombre roto que quiere que el Estado se haga cargo de su vida y le quite, de una vez, la libertad de encima. La película plantea interrogantes, como si aquellos que se preocupan por él impedirán que cometa delitos cada vez más graves y hasta dónde podrá llegar el juez para no concederle su deseo.

La película es una coproducción de Nostromo Pictures con la productora francesa The Project, en asociación con Mogambo y Cosmopolitan TV, y con el apoyo de RTVE y Movistar Plus+.

Film Factory se encarga de las ventas internacionales y Beta Fiction Spain distribuirá la película en cines en España.