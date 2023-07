Finaliza el rodaje de ‘El 47’, de Marcel Barrena: «Ha sido el mejor rodaje de mi vida»

«Ha sido el mejor rodaje de mi vida, con el equipo más compenetrado que he tenido y con el apoyo, calma y cariño de unos productores y un estudio que nos ha dado confianza y seguridad. Tenemos una película especial que va a sumar; una de esas películas que dan sentido a lo que hacemos», asegura Marcel Barrena , director y guionista también de las películas nominadas a los Goya «Mediterráneo», «100 metros» y «Món petit»

Centenares de sus vecinos han participado en la película como figurantes tras un proceso de casting al que se presentaron más de un millar. Poder contar con ellos ha sido clave para Barrena: «Este viaje en bus ha sido de un voltaje emocional sin igual ya que mucha de la figuración estuvo presente en los momentos reales que narra la película y lo revivieron con nosotros. Vinieron los familiares y vecinos de Manolo Vital, que se emocionaron al ‘volverlo a ver’ encarnado por Eduard Fernández, uno de los mejores actores del mundo».

Para, productor de la película y socio fundador de, «ha sido un rodaje muy emocionante. Recuperar historias de lucha como la de Manolo Vital y la de todos los vecinos de Torre Baró por sus derechos es siempre necesario y muy saludable socialmente. Pero poder hacerlo con algunos de sus protagonistas ha hecho que todo el rodaje haya sido aún más especial».

Para Eduard Fernández (ganador de tres premios Goya, una Concha de Plata del Festival de San Sebastián, cuatro premios Gaudí y tres Biznagas de plata del Festival de Málaga, entre otros reconocimientos) «ha sido un rodaje muy intenso y duro para contar una historia también dura, pero con un final de luz y superación» y añade: «Tenía muchas ganas e ilusión por interpretar a este personaje al que respeto y admiro y mostrar, a través de él, la historia de aquellos expulsados de su tierra que, buscando un lugar para vivir, también construyeron Cataluña y lucharon por su dignidad y la de la clase obrera simbolizadas en un autobús -el 47- que, curiosamente, yo mismo cogía a menudo de pequeño».

Junto a Eduard Fernández, completan el reparto Clara Segura («Mar Adentro», «Creatura»), Zoe Bonafonte («Escándalo. Relato de una obsesión», «Amar es para siempre»), Salva Reina («Con quién viajas», «La isla mínima»), Carlos Cuevas («Merlí: Sapere aude», «Smiley»), Aimar Vega («Modelo 77», «Amor eterno») y Vicente Romero («Intemperie», «Express»), entre otros. La cinta cuenta además con la colaboración especial de David Verdaguer, ganador de un premio Goya por «Verano 1993». Sobre ellos, Barrena ha dicho: «Eduard, Clara Segura, Carlos Cuevas, Salva Reina, Oscar de la Fuente, David Verdaguer, Vicente Romero, Betsy Túrnez, Lolo Herrero, Carme Sansa, Aimar Vega, Borja Espinosa, Francesc Ferrer… están todos extraordinarios y estoy convencido de que el cine español va a descubrir un nombre para el futuro: Zoe Bonafonte».

En los años 60 y 70, la periferia de Barcelona se ha formado y construido en su mayor parte por inmigrantes extremeños y andaluces que han levantado con sus propias manos barrios como Torre Baró, que aún así no están considerados como parte de la ciudad. Sus chabolas ni siquiera tienen agua corriente o electricidad. Harto de que el Ayuntamiento sostenga que el transporte público no puede llegar a la zona porque las calles son demasiado estrechas e inseguras, el conductor de autobús de la TMB Manolo Vital intentará demostrar, al volante de «El 47», que las autoridades se equivocan. «Todos hemos remado unidos en la misma dirección: la lucha vecinal, la clase obrera, la disidencia pacífica y los pequeños grandes cambios que todos podemos hacer para mejorar el mundo. Una historia que, homenajeando un lugar concreto, Torre Baró, no entiende de fronteras ni de lenguas, sino que es universal», comenta el director.