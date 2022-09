Este fin de semana vuelve Estaciones Sonoras con Lori Meyers , Morgan, gastronomía y más

Estaciones Sonoras, el festival de referencia de la ribera navarra se despide este fin de semana con la llegada de más de 10 bandas de toda España para clausurar uno de los festivales más prolíficos de todo el país. Con 4 ediciones, una por cada estación del año, el ciclo de conciertos, al que se espera acuda más de 5000 personas este fin de semana, recupera el directo desde la cercanía del pequeño formato, con actuaciones en lugares emblemáticos de la pequeña localidad de Cascante (Navarra), como el patio del Antiguo Colegio o la Plaza de los Fueros, donde además se sucederán actividades gastronómicas, conciertos gratuitos y talleres familiares.

El festival dará su pistoletazo de salida el próximo viernes 30 de septiembre con Morgan, en su gira «The River Tour». La banda presentará su último album de estudio, The River and the Stone, mezclado por Stuart White (Beyoncé, Autolux) en Los Ángeles y masterizado por Colin Leonard (SING mastering) en Atlanta, GA.

El antiguo patio del colegio de Cascante vibrará además con las actuaciones de Corizonas (resultado de las bandas Arizona Baby y Los Coronas, Premio Mejor Directo 2011 y nominados a Mejor artista español en los European Music Awards 2016), presentando su último album, Corizonas III; así como de Ángel Stanich, presentando Polvo de Battiato, su tercer álbum y Delaporte con su último EP, Abril, masterizado por Santiago Quizh, que llega acompañado del corto Abril: Hasta quedarnos rotos, dirigido por Martina Hache. Cerrará la velada el DJ Rafa Ariño.

La programación continuará el sábado 1 de octubre, desde el jardín (Casa Rosa) a las 12am, con el periodista Fernando Navarro presentando su última novela «Todo lo que importa sucede en las canciones», relato de una crisis personal, «una novela de aterrizaje en la madurez y de asunción del fracaso, a la vez que un canto inteligente y apasionado a favor del rock’n’roll. Bob Dylan, Patti Smith, Bruce Springsteen, Lucinda Williams, Elvis Presley, Neil Young, Tom Petty… No hay mejor coro para acompañar a este protagonista sin nombre y herido por la música en su deriva personal».

A mediodía la Plaza de los Fueros se llenará de conciertos gratuitos y gastronomía, con la degustación de una «Paella Solidaria Musical» junto a la asociación «Besarkada Abrazo» impulsores del proyecto solidario 3×3000 que pretende concienciar sobre la necesidad de visibilizar la educación emocional y la elaboración de un Plan Nacional de Prevención del Suicidio. Estará amenizada por el DJ Rafa Ariño a los platos del mediodía.

Además la sobremesa correrá a cargo de bandas como Tu Otra Bonita, presentando su último trabajo Crema, el cuarto de su carrera, producido por Campi Campón (ganador de cinco Latin Grammys y productor de Jorge Drexler, Xoel López y Vetusta Morla) junto a Tomás Tirtha (productor de Macaco), Juanito Makande y Paco Salazar, y Camellos, que tras editar Calle para siempre y Embajadores presentarán su último trabajo Manual de estilo desde el mismo escenario.

Habrá además talleres infantiles gratuitos en colaboración con la Fundación Fabre, asociación sin ánimo de lucro que trabaja en proyectos de cooperación y educación emocional en numerosos países.

Ya por la tarde el escenario del Antiguo Colegio de Cascante se revolucionará con la llegada a Cascante de Lori Meyers, para presentar su último trabajo, Espacios infinitos, su último y esperado álbum. El séptimo largo del trío andaluz llega cuatro años después de En la espiral, su anterior envite en estudio, tras la celebración de sus primeras dos décadas de actividad en el recopilatorio 20 años, 21 canciones y con el inolvidable recuerdo del multitudinario concierto registrado en el espectacular Directo en Madrid Wizink Center. Nuevas canciones producidas junto a James Bagshaw, cantante y guitarrista del grupo británico Temples, que incluye himnos urgentes y mordaces como Punk, reflexiones sobre el insoportable apremio del día a día en Presente y medios tiempos de gran carga emocional como Primaveras, entre otros.

También podremos disfrutar de los directos de Ladilla Rusa, tras los éxitos de sus últimos trabajos Estado del malestar y «Costumbrismo mágico y responsables de hits como Macaulay Culki‘ o KITT y los coches del pasado, entre otros; así como de actuaciones como las de Amatria, del artista multidisciplinar Joni Antequera, que con cinco álbumes en el mercado presentará su último trabajo Un disco. El broche final lo pondrá la también productora y dj valenciana Innmir, con quien ya colaboró en 2021 con el lanzamiento de Miedo, y que ya es una habitual de circuitos como Ochoymedio, La 3, Sala Rem o FIB, gracias a sus conocidos remixes con temas como This Is Now de ELYELLA, La Ruta Del Amor de Varry Brava o el conocido El fin del mundo de La La Love You.

Las entradas para el sábado ya se han agotado y quedan las últimas disponibles para el viernes. Se pueden adquirir en la web del festival o en los puntos de venta habituales. Además, habrá servicio de autobuses lanzadera desde Tudela, zona food trucks y parking de caravanas habililtado.

Para Anselmo Pinilla, director del festival, «esperamos que esta clausura sea un éxito. Contamos con grandes grupos que han venido de toda España para devolvernos la ilusión, la música y la energía que tanto necesitamos, y lo hacemos desde un lugar pequeño como Cascante que ya se está convirtiendo en un lugar del que nadie quiere salir y todos quieren volver., señala.