‘Escenas de verano’, el festival que reivindica la periferia con arte, música, cine, teatro, circo y performance

El Festival Escenas de Verano, impulsado por la Comunidad de Madrid, regresa a cerca de un centenar de municipios de la región para acercar a públicos de todos los gustos y edades más de 500 propuestas de música, cine, arte, circo, danza y teatro. Escenas de Verano se presenta como un festival de festivales, abierto, accesible y de proximidad. En este encuentro estival -que este 2021 celebra su segunda edición del 1 de julio al 12 de septiembre- se darán cita, entre muchas otras propuestas, los ciclos Clásicos en Verano, Cine de Verano y Galapajazz, Teatralia Circus o el novedoso programa Arte Vivo en las Villas, que sacará el arte de acción a las plazas en las once villas de la región con una serie de performances. Asimismo, en Escenas de Verano no faltarán exposiciones, visitas teatralizadas y talleres para toda la familia.

La Comunidad de Madrid confirma, con este festival, su apuesta, un año más, por dinamizar e impulsar la innovación y la creatividad en la región, consolidando su proyección en todos los municipios y su compromiso con la cultura segura y el apoyo a los profesionales que la hacen posible. En este sentido, Escenas de Verano se presenta como un encuentro accesible y de proximidad, de carácter gratuito, pensado para los espectadores con los gustos más diversos, que apuesta por la calidad y busca, además, incentivar dos sectores tan fundamentales para el presente y el futuro de la región como lo son el cultural y el turístico.

Junto a creadores multidisciplinares e inquietos, jóvenes y veteranos, clásicos o contemporáneos, de julio a septiembre, este festival responsable y comprometido con el cuidado de artistas y espectadores propone dejarse llevar por el espíritu festivo del verano para innovar, experimentar y hacer soñar al público, que podrá disfrutar en familia y con seres queridos de todo tipo de expresiones artísticas en directo.

En el programa de Escenas de Verano 2021 destacan nombres como los de Chevy Muraday, Chico Pérez, Mr. Kilombo, Miss Beige, José Luis Gómez, La Ritirata, Miguel Bonal, las compañías de teatro Impromadrid y El Curro DT, la troupe circense Nueveuno o el reconocido artista de circo Leandre Ribera, además del pase de películas como la oscarizada Otra ronda, Tenet, El olvido que seremos, Plácido o No matarás, conciertos de la mejor música clásica en escenarios históricos y singulares, un ciclo de cine –El Águila se mueve– dedicado a la figura de Fernando Fernán Gómez y actividades y talleres para toda la familia como Arqueólogos por un día o el Pequeteatreo de la Casa Museo Lope de Vega.

ARTES ESCÉNICAS EN MUNICIPIOS

Teatro de calle, circo, títeres, flamenco, danza, teatro de texto, folk, acrobacias y cine al aire libre conforman la completa oferta de artes escénicas que este verano visitará los diferentes municipios de la Comunidad de Madrid para hacer las delicias de niños y mayores con más de 80 actuaciones. Compañías como Impromadrid o el Curro DT, intérpretes de la talla de José Luis Gómez -que llevará su Mio Cid al Teatro Carlos III de Aranjuez-, nuevas coproducciones de la Comunidad de Madrid como Ethos, El viaje de Isabela, El guardián de las palabras o Carreta y Manta, la danza contemporánea de Chevy Muraday y su compañía Losdeade, monólogos cómicos como los de la artista Eugenia Manzanera, espectáculos circenses como los de las troupes Nueveuno o Indeleble y propuestas de teatro físico y clown como OhLIMPIADAS o Una tarde con Buster Keaton son solo un pequeño aperitivo de las propuestas programadas. Asimismo, destaca también la iniciativa Turismo Cinematográfico, a cargo de La Barraca Cine: una gira por la Comunidad de Madrid para dar visibilidad al patrimonio audiovisual de sus diferentes poblaciones, evidenciando el potencial que poseen las imágenes de ficción filmadas en la región como recurso turístico, valor simbólico y divulgador del patrimonio territorial, histórico y natural de la región. Turismo Cinematográfico proyectará, así, las siguientes películas rodadas en la Comunidad de Madrid: La conjura del Escorial (San Lorenzo de El Escorial), Pájaros de papel (Chinchón, Tembleque, Colmenar de Oreja), El Rey Pasmado (Torrelaguna, El Escorial), Así en el cielo como en la tierra (Buitrago) y Todos lo saben (Torrelaguna).

MÚSICA Y FESTIVAL CLÁSICOS EN VERANO

El ya tradicional ciclo estival Clásicos de Verano regresa a la Comunidad de Madrid para celebrar su 34ª edición, fiel a su vocación de descentralizar la mejor música clásica y programar este ciclo en municipios de menos de 2.500 habitantes. Un programa amplio y de calidad, que llegará a espacios singulares e históricos como monasterios, iglesias y castillos, de la mano de artistas y formaciones como La Ritirata, Concerto 1700, Tiento Nuovo y Miguel Bonal. Además, en la Casa de América aterrizará el día 9 de julio Mr. Kilombo, álter ego de Miki Ramírez, uno de los artistas madrileños de espíritu más mestizo, ya con cinco álbumes a sus espaldas y una legión de fans que lo han llevado a actuar en países como México o Colombia y a ser uno de los referentes de una canción de autor que bebe tanto de la música popular latinoamericana como del reggae, el ska o de la profundidad más sincera y frontal de la canción de autor. Por su parte, el ya mítico Galapajazz regresa, también a principios de julio, a Galapagar, tras el paréntesis del pasado año, con un formato más íntimo, tres conciertos y un cartel con grandes figuras de la escena jazzística de nuestro país, como Chico Pérez o el trío formado por Antonio Serrano, Josemi Carmona y Javier Colina.

TEATRALIA CIRCUS

Circus vuelve por segundo año consecutivo para convocar a todos los públicos a compartir en familia risa, emoción, asombro y belleza. Este 2021, el ciclo estival de Teatralia acercará a los espectadores madrileños cuatro espectáculos de artes circenses en los Teatros del Canal. Cuatro espectáculos de formatos y disciplinas variadas se van a exhibir entre el 24 de julio y el 15 de agosto, en ocho funciones que tendrán lugar los fines de semana. Cuatro espectáculos que, sumados, componen un catálogo de las artes circenses más conocidas: magia, acrobacias, aéreos, malabares, equilibrios… Disciplinas diversas y mezcladas entre sí, en ese lenguaje del circo más actual que se funde, a su vez, con la danza contemporánea y el teatro físico. Pero entre las técnicas del circo, entre sus emblemáticos personajes, hay uno que tiene una carácter universal y atemporal, el payaso, al que Este 2021 Teatralia Circus ha querido rendir homenaje con el espectáculo Rien à dire, del reconocido artista Leandre Ribera. Asimismo, la compañía Puntocero presentará la pieza Y ahora qué?, La Gata Japonesa estrenará Los viajes de Bowa y la troupe Cirque Entre Nous nos deleitará con Le Grenier.

ARTE VIVO EN LAS VILLAS. Este verano, la Comunidad de Madrid lleva el arte de acción a las plazas de las Once Villas de la región (Manzanares El Real, Patones, San Martín de Valdeiglesias, Torrelaguna, Villarejo de Salvanés, Buitrago del Lozoya, Chinchón, Colmenar de Oreja, Navalcarnero, Nuevo Baztán y Rascafría), con una serie de exposiciones y actividades centradas en la performance. La propuesta quiere enfatizar la gran importancia de las plazas públicas como espacio de encuentro fundamental en el desarrollo de la vida diaria y los acontecimientos más relevantes de cualquier población. Miss Beige, Marta Pinilla, Rev Silver, Lidia Toga, Alexia Sayago son los artistas de la escena performática nacional que compartirán espacio con creadores locales en este proyecto en el que los propios creadores serán soporte de su obra. La Comunidad de Madrid busca dar a conocer el trabajo de autores madrileños y llevar al gran público el concepto de arte vivo en una muestra móvil e interactiva en la que el cuerpo y su accionado se convierten en el núcleo de toda creación. Más información en la página web oficial: https://comunidad.madrid/cultura/oferta-cultural-ocio/arte-vivo-villas-madrid.

ACTIVIDADES PATRIMONIALES EN SALAS Y MUSEOS

Los amantes del arte tendrán este verano una oferta especial de exposiciones, talleres infantiles y en familia, visitas guiadas y rutas teatralizadas en espacios como el Museo Picasso, el Centro de Interpretación Nuevo Batzán, el Museo Casa Natal de Cervantes, el CA2M. Centro de Arte Dos de Mayo, las salas Alcalá 31 y Canal de Isabel II o la Casa Museo Lope de Vega. Tampoco faltarán a la cita las exposiciones temporales de la Red ITINER, con propuestas como Picasso, Dalí y Miró. Los grandes maestros españoles del siglo XX. Obra gráfica o Marilyn Monroe. 50 sesiones fotográficas por Milton H. Greene, o el programa familiar Arqueólogos por un día, que ofrece a familias con niños de 8 a 14 años la oportunidad de colaborar en un proceso arqueológico completo en Hoyo de Manzanares y Alcalá de Henares, desde la localización de un yacimiento al envío de los materiales al museo.

PROGRAMACIÓN EN CENTROS CULTURALES

El Centro Cultural Paco Rabal programará en julio y agosto teatro (a cargo de la compañía Producciones 099), danza (con la pieza Lady Mambo, de la compañía Malucos Danza, entre otras), cine de verano (con títulos como Tenet, de Christopher Nolan; El olvido que seremos, de Fernando Trueba; Otra ronda, de Thomas Vinterberg; o Un mundo normal, de Achero Mañas), música (la formación StradivariaS se atreve en El Retorno con Schubert y Police, Beethoven y Stewie Wonder, Rossini y Aretha Franklin, Pergolessi y The Platters, fusionando en el mismo recital la copla y el blues, el rock y el soul, el barroco y el pop, además de cantar, bailar y cautivar al público con ocurrentes argucias) y la exposición ON THE ROAD. Recorrido por la exposición CA2M. Por su parte, el Centro Cultural Cardenal Gonzaga – Sierra Norte, contará en su cartel con teatro de títeres (con montajes como Hamelín o La chef Pipa), cine de verano (con filmes como Plácido y El verdugo, de Berlanga; o Los europeos, de Víctor García León), circo (con espectáculos como Rojo o Los viajes de Bowa), música (con formaciones como el Trío Malats o Ana María Valderrama + Luis del Valle) y teatro familiar (a cargo de Eugenia Manzanera y Ñas Teatro).

CINE DE VERANO

Con motivo del centenario del nacimiento de Fernando Fernán Gómez, la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Filmoteca Española, organizará el ciclo de cine El Águila se mueve, los días 8, 9 y 10 de julio, para conmemorar la trayectoria vital de esta singular figura del cine español que ha trabajado como actor, director, guionista, dramaturgo y escritor. Este ciclo de cine histórico y patrimonio se celebrará en el patio de El Águila y contará con tres proyecciones gratuitas –Domingo de Carnaval, Mambrú se fue a la guerra y Esquilache-, en los formatos originales de 35mm, buscando la puesta en valor de la conservación y difusión del patrimonio cinematográfico español. Próximamente se confirmarán, además, nuevas proyecciones de cine al libre centro de este ciclo de Cine de Verano que amenizarán las noches del mes de agosto en toda la región.