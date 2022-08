‘Entre Valles’, del director rumano Radu Muntean: ¿Hasta dónde estarías dispuesto a ayudar?

Con guion del propio Radu Muntean junto con Râzvan Râdulescu y Alexander Baciu, Entre Valles está protagonizada por Maria Popistasu, Ilona Nrezoianu y Alex Bogdan.

La película obtuvo el Premio Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Gijón y en el Festival Internacional Nature Namur, Mejor Película en el Haifa Film Festival, pasando entre otros por el New York Film Festival, la Quincena de Realizadores de Cannes y el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Maria, Dan e Ilinca están en su habitual viaje humanitario de fin de año. Conducen su gran todoterreno por inhóspitas carreteras de montaña para llegar a pueblos lejanos y ofrecer bolsas con regalos y comida a los lugareños. En el camino, conocen a un anciano solitario y acceden a llevarlo al aserradero, donde supuestamente trabaja.

Radu Muntean nació en Bucarest (Rumanía). Se graduó en dirección de cine en la Academia Rumana de Teatro y Cine en 1994. Ha dirigido y escrito 7 largometrajes y un documental. Sus películas (Furia, The paper will be blue, Boogie, Tuesday After Christmas, Visiting Room, One Floor Below, Alice T) se estrenaron en la Quincena de Realizadores de Cannes, Festival Internacional de Cine de Locarno y Un Certain Regard-Festival de Cannes, y se distribuyeron en varios países siendo bien recibidas por la audiencia y la crítica.